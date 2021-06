Région Diana – Les engins arrivent à Antsiranana

« Le président Andry Rajoelina n’a pas tardé à honorer ses promesses », telle a été la réaction du Gouverneur Daodo Arona Marisiky, lors de la réception officielle du « pack d’engins », octroyé par le Président à la région Diana.

POUR l’occasion, l’enceinte de la Résidence de la région Diana, à la Place Kabary, a été transformée en parking pour accueillir ces machines neuves peintes en jauneorange et de marque SEM. De taille imposante et de manipulation complexe évidente, ces engins s’avèrent indispensables pour réaliser tous travaux de gros œuvre.

L’évènement rappelle, non sans une certaine nostalgie, l’époque de la première République durant laquelle des engins de ce type occupaient des sites appartenant à la fameuse subdivision des Travaux publics, située au PK3 dans le quartier d’Ambalavola.

Pour l’heure, ces bulldozers sont destinés à la réalisation du projet présidentiel dans tous les districts et communes de la région. Ce lot comprend effectivement une niveleuse, un chargeur sur pneu, un tracteur à chaîne, un compacteur vibrant et un camion-citer- ne arroseur de marque Shacman.

Rattraper le retard

« Nous tenons à remercier vivement le Chef d’État car ces engins, mis à la disposition de la région, témoignent de sa volonté de favoriser le développement rapide à la base » a déclaré le numéro un de la Diana, entouré de ses proches collaborateurs.

En outre, il a tenu à assurer que cet équipement sera utilisé à bon escient ; les quatre districts et la préfecture de Nosy Be en profiter ont, afin de réduire l’enclavement et de rattraper le retard de développement enregistré pendant des lustres. Selon les explications, une équipe technique du gouvernorat fera prochainement des déplacements au niveau des communes pour identifier plus précisément leurs besoins réels. Ensuite, une autre équipe effectuera des rencontres avec les députés et les chefs de district pour déterminer ensemble les priorités et les procédures de réalisation des travaux.

À noter que la cérémonie de réception a été précédée de la remise des contrats de travail aux six conducteurs d’engins recrutés par le Gouvernorat. Dix jours avant l’arrivée de ce matériel, ces conducteurs ont bénéficié d’un renforcement de capacités dans la capitale pour la conduite de ces machines.