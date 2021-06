Des huissiers victimes de violences

Les huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar ont soulevé leurs principaux soucis dans l’exercice de leur fonction, hier. Leurs pairs ont été agressés à Antsirabe, à Ambatondrazaka et récemment à Soavinandriana. Ils ont fait référence aux procédures et dispositions légales si une personne porte plainte contre un(e) huissier(e). .