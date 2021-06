Action sociale – Le Rotary International enchaîne ses missions

La pandémie n’a pas mis un frein aux actions des rotariens. Le Rotary International poursuit ses missions dans la société, notamment, auprès des vulnérables. « Tous les soixante quinze clubs du district 9220 ont continué à travailler. Nos actions n’ont pas diminué, malgré la pandémie qui a occasionné une crise socio-économique mondiale », indique le gouverneur du district, Hugues Emmanuel Randriamifidy, le 28 mai, dans le cadre de la XXVème conférence de district, à l’hôtel Carlton Anosy.

Parmi les actions citées par le gouverneur, leur intervention dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, leur appui aux victimes de la sécheresse dans le Sud et leur soutien à l’éducation. Une délégation de rotariens s’est rendue dans le Deep South, au mois de décembre, avec le Programme alimentaire mondial (PAM), pour distribuer des repas chauds et des vivres aux personnes affectées par la faim. Le Rotary club Antananarivo Ainga a, par ailleurs, organisé une levée de fonds, pour fournir des tables bancs aux établissements scolaires publics dans la circonscription scolaire (CISCO) à Antananarivo-ville.

Les deux mille membres du Rotary continueront à servir. Les clubs du district 9220, composés de Madagascar, de Maurice, de Seychelles, de Djibouti, de Mayotte, de La Réunion et des Comores, ont discuté de leurs projets à venir, pour le prochain mandat du futur gouverneur et des nouveaux présidents des clubs, pour « servir encore mieux », leurs compatriotes, pendant la conférence de district qui a duré deux jours. Leur nouvelle vision : promouvoir la collaboration pour avoir des résultats plus palpables. Depuis 2019 et jusqu’en 2024, le Rotary va travailler avec d’autres clubs, comme le Lions, le Soroptimist, des associations, des organismes non gouvernementaux, les fokontany, ainsi de suite. Le mandat de Hugues Emmanuel Randriamifidy touche à son terme. Un mauricien va lui succéder au poste de gouverneur du district 9220.