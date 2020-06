Musique – « Let’s be happy » de Kristel invite à la fête

Sans aucun doute le morceau qui brisera la morosité du confinement, sa routine quotidienne et surtout ce mal être qui nourrit le public en manque de festivités. La grande nouveauté de la part du groupe de rock Kristel qui s’intitule « Let’s be happy » promet d’enivrer plus d’un à partir de cette semaine. « Soyons heureux, soyons fous et croquons la vie à pleines dents ! », c’est essentiellement le message que le trio scande avec fougue et passion à travers ce nouveau single tout chaud qui vient de sortir officiellement sur la toile. Sur ce rythme toujours aussi entraînant qu’on lui reconnait, Kristel captive d’entrée les mélomanes par un discours transcendant, en ode à la joie de vivre tout simplement. Fort de ce charisme qu’on lui reconnait, le groupe porté par Christelle Ratri au chant nous invite à la danse, à s’extasier et à se laisser aller avec « Let’s be happy ». Avec des sonorités qui jonglent entre le rock et le pop-électro, voire quelques beat de rap ou presque, cette nouvelle chanson de Kristel est une invitation à la fête que tous les fans, ainsi que le public en général a hâte de vivre sur scène. Reflétant les caractères festif et jovial du groupe, ce nouveau single à l’instar des précédents, s’accompagne d’un clip-vidéo qui lui colle parfaitement à la peau. Avec Andry Sylvano, le batteur et le guitariste Benkheli Ratri, la charismatique chanteuse du groupe festoie et galvanise le tout par sa personnalité étincelante. Le temps d’une folle soirée où tous célèbrent avec gaieté ce plaisir d’être ensemble et surtout d’être constamment heureux. Le clip-vidéo enjoué et folâtre, rappelle les fameux « Harlem shake » d’antan dans sa scénographie globale.