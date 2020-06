Détection du coronavirus – Un nouveau cas positif dans la région Matsiatra-Ambony

Un nouveau patient hospitalisé. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana vient de rapporter la détection d’un nouveau porteur du Covid-19, localisé dans la région Matsiatra-Ambony. Le jour du départ du tout dernier malade du coronavirus du centre hospitalier d’Andrainjato à Fianarantsoa, aucune hospitalisation due au coronavirus n’a plus lieu dans cette ville. Le coronavirus considéré comme vaincu dans cette ville depuis mercredi, vient de resurgir. Les prélèvements sur des personnes suspectes se poursuivent dans la région Matsiatra-Ambony et lorsque tous les malades du coronavirus- au nombre de neuf- ont tous été guéris, le déconfinement de la population locale a été annoncée dimanche par le chef de l’État.

Les résultats de ces prélèvements qui continuent d’être analysés, ont permis le détection d’un nouveau porteur du Covid-19. La région Matsiatra-Ambony, dont le chef-lieu, Fianarantsoa, fait son entrée dans le déconfinement total, la vie quotidienne d’avant la crise sanitaire y reprend son cours normal.

Les mesures barrières y ont été suivies à la lettre par la population et dès l’identification même d’un premier cas suspect, en l’occurrence une Norvégienne arrivée de l’étranger, le 26 mars, la mise en quarantaine de tout son entourage a été décidée immédiatement par les autorités au niveau de l’administration régionale. Soixante-cinq jours plus tard, un nouveau cas est déclaré, au bout de cinq jours d’inexistence de malades hospitalisés à cause du virus.