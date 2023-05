TOURISME – Un jet privé de luxe en escale à Nosy be

Madagascar reste une destination de luxe pour l’agence de voyage américaine TCS World Travel, une agence spécialisée dans le tourisme de luxe à travers le monde. Elle a déjà organisé plus de trois cents voyages en jet privé dans plus de deux cents destinations. Un jet privé a atterri à Nosy be le week-end dernier avec cinquante touristes à bord. Nosy be fait partie des neuf escales programmées pour le voyage d’un itinéraire de 21 jours appelé «Wildlife &natural wonders of the world : A luxury Tour by private Jet ». Londres est la ville de départ et les touristes ont fait escale à Cappadoce (Turquie), Jaipur (Inde), Ranthambore (Inde), les Maldives, Nosy be et vont rejoindre deux sites en Afrique du Sud, une des merveilles du Botswana et Victoria Falls (Zambie). La découverte des merveilles de la faune et de la flore est proposée sur les cinq continents. Madagascar figure encore sur la liste des destinations pour 2024. Elle a déjà été proposée en 2021 avec le thème « Les animaux du monde en jet privé 2021″. Le jet privé est équipé de toutes les commodités telles que des sièges hyper confortables, le wifi et les services de restauration haut de gamme. Le coût d’un voyage à travers le monde oscille autour de 135 000 dollars par personne.