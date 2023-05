TORAJOFO À ANTSONJOMBE – Les artistes mettent le feu

Le public d’Antsonjombe a vécu une ambiance festive pour l’événement « Tora­jofo » organisé par la Radio des Jeunes à l’occasion de ses 20 ans. Le spectacle tant attendu a eu lieu le dimanche 30 avril et le lundi 1er mai 2023. La fête a rassemblé de nombreux artistes venus de toute l’île. Les artistes présents sur scène ont offert un spectacle inédit pendant ces deux jours. Sur scène, tous les artistes ont créé une bonne ambiance musicale. Des artistes tels que Tence Mena, Misié Sayda; Oladad, Nael … Au show donné par le groupe Wada &Youngs, les spectateurs se sont empressés de descendre et danser sur le podium. Avec leurs morceaux, intitulés « Badoda », « Mala­heloisation », ils ont fait vibrer le Coliseum. Quant au chanteur Lola, la foule a chanté avec lui. Dès son entrée, la chanteuse Tence Mena a su chauffer la scène avec le morceau intitulé « Baly ». À son tour, Misie Sayda a été plébiscité par le public qui l’a accompagné quand il a chanté « Vokatry ny fo » et « Allô ». D’après le président directeur général de la Radio des Jeunes, Tahiana Harifetra Rasolojaona, « C’est un événement fabuleux, le but est atteint. Les artistes ont donné le maximum d’ambiance au public. Le premier jour, on peut dire qu’il n’y avait pas eu beaucoup de monde mais le lundi, les spectateurs sont venus en masse. Pour le premier comme le deuxième jour, le spectacle s’est terminé aux environs de 19h.