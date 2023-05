TOAMASINA – Un proxénète exploite vingt jeunes femmes

Démasqué, un proxénète a été arrêté et traduit devant le tribunal de première instance à Toamasina. En fin de semaine, au terme de son audition au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Ambalatavoahangy. Résidant à Ambolomadinika, le quidam est accusé d’avoir gardé chez lui une vingtaine de femmes. Ces dernières auraient entretenu avec lui des relations de couple et auraient été contraintes de subvenir à ses besoins matériels. Pour ce faire, il les aurait envoyées pour être entraineuses dans des boîtes de nuit et des endroits chic de Toamasina pour ensuite partager avec lui les gain de chaque virée nocturne et des enchaînements d’escapades. Parmi ces jeunes femmes, certains ont dû abandonner leurs foyers et perdre leur gagne-pain. D’après le témoignage de l’une d’elles, le proxénète les aurait attirées dans son piège en indiquant qu’il serait un guérisseur. Par bouche-à-oreille, ses victimes font transmettre le message. Une fois prises en main, elles n’arriveraient plus à se défaire de leur chaîne avec les menaces de malédiction lancées sur elles.