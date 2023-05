Solidarité pour combattre la poliomyélite.

L’événement Urban Trail organisé par le Rotary club, et qui avait pour objectif de renforcer les sensibilisations pour la lutte contre la maladie à poliomyélite a réuni plusieurs personnes de toutes tranches d’âge et de différents secteurs d’activités, dimanche. C’était l’occasion pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), le ministère de la Santé publique, de passer les messages essentiels pour la prévention de cette maladie, notamment, la vaccination et la lutte contre la défécation à l’air libre. Les générations futures seront protégées de cette maladie, si les objectifs de vacciner tous les enfants, contre cette maladie, sont atteints.