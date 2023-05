SLALOM – PREMIÈRE MANCHE – Victoire d’entrée de Tovonen Jr

Le champion de Madagascar en titre, Juan Rakotojohary s’offre la victoire à l’issue de première manche du championnat. La course s’est déroulée ce weekend à Ivato.

Début idéal. Le double champion de Madagascar, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, assure son entrée en lice à la première manche du championnat des slaloms et course de côte. La manche inaugurale s’est tenue, samedi et dimanche, sur le circuit du TFM Rally à Soanarivo en bout de piste à Ivato. Le jeune pilote du club Fmmsam, au volant d’une Renault Clio M11, réalise quatre scratches en deux manches, sur les piste A et B. Il a effectué un temps de 1:34,12 sur la piste A, puis 1:34,95 sur la B soit un cumul de 3:09,07 à l’issue de la deuxième manche du dimanche. Déjà leader lors de la première journée, le champion en titre a fait 1:36,12 (A) et 1:36,97 (B) le lendemain, lors de la première manche. Juan a également amélioré le record du tour de piste de 1:34 contre 1:36.

«Cette première a été une belle course. Je n’étais pas vraiment satisfait au début, car j’étais encore en train de me familiariser de la configuration», souligne Tovonen Jr. «J’ai changé par la suite de style de pilotage et ça a payé. J’ai pu améliorer mon temps à chaque passage», poursuit-il. «Je me réfère plutôt à mon chrono qu’à mes adversaires. La piste a été impeccable, mais un peu glissante. Je n’ai heureusement pas eu de souci mécanique», confie-t-il.

Confirmation

Le classement reste inchangé à l’issue de la première manche, et Top 5 n’a fait que confirmer, le lendemain, leur place au général. Olivier Ramiandrisoa du club Asacm sur Peugeot 306 M11 termine à la seconde place avec un chrono de 1:36,84 (A) et 1:38,21 (B) soit un cumul de 3:15,05 à l’issue de la deuxième manche. Olivier a réalisé 1:37 :69 (A) et 1:40,03 (B) le lendemain. Fréderic Rabekoto du club Asacm au volant d’une Citroën M10 complète le podium avec un temps de 1 :37,19 (A) et 1 :39,15 (B). Lors de la première manche, il a réalisé un chrono de 3 :16,34 au départ A et 1 :38,36 à celui B.

«La voiture a été difficile à manier surtout dans les virages à droite dû à un problème au niveau des freins» livre-t-il. Andy Randriamanga du club FMMSAM sur Peugeot 206 M11 et Aro Kiady Rajemison de l’Asacm sur Citröen C2 M10 finissent respectivement quatrième et cinquième. Auteur du meilleur chrono à l’essai chrono, Mamy Rajoelison alias Little M du SRK sur Citröen Saxo M10 a dû quitter la course après l’essai chrono car il a eu un souci au niveau de l’équipement électrique. Dans la catégorie des 4RM, Haja Danielson du TMF Rally sur Mitsubishi Evo IV a effectué un temps de 1 :35,93 au départ A et 1 :36,18 sur la piste B. La prochaine manche aura lieu en début juillet, à Antsirabe.