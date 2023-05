RUGBY À VII – CHALLENGERS SERIES – Madagascar à la neuvième place

Une première expérience et des résultats en dents de scie. Les Ladies Makis de Madagascar se placent au neuvième rang des douze pays qui ont pris part à la World rugby challengers series qui s’est tenue au Markotter Stadium de Stellenbosch en Afrique du Sud. La World rugby challengers series de rugby à VII féminin est la suite logique de la participation de l’équipe nationale malgache à la dernière Coupe du monde de rugby à VII en Afrique du Sud en 2022. Dans cette première expérience, Madagascar a franchi une nouvelle étape pour aller de l’avant. Le résultat est mi-figue mi-raisin, mais c’est néanmoins un bon début dans cette nouvelle aventure. Mada­gascar a réussi à marquer 10 essais durant les deux manches: 2 essais pour Claudia Rasoarimalala, Monica Rasolo­niaina, Ericka Razakaniaina et Jinah Kelly Razanamahefa, un essai respectif pour Gina Razanamahefa et Joela Mirasoa Fenohasina. Jinah Kelly Razanamahefa a été la meilleure marqueuse de l’équipe nationale malgache avec ses 14 points, suivi d’Ericka Razakaniaina (12 points), et Claudia Rasoa­rima­lala et Monica Rasolo­niaina ont marqué chacune 10 points. En tout, Madagascar a marqué 62 points. Après six jours de compétition en deux manches à Stellenbosch, en Afrique du Sud, l’équipe féminine d’Afrique du Sud et l’équipe masculine des Tonga ont été couronnées championnes du tournoi. Les Sud-Africaines ont ainsi remporté deux médailles d’or consécutives sur une mince victoire de 17-14 contre la Belgique grâce à un essai de dernière minute d’Elizabatha Janse van Rensburg pour obtenir officiellement le statut de titulaire des World Rugby Sevens Series 2024. Les Tonga se qualifient pour les barrages à quatre équipes du HSBC London Sevens en mai 2023, le vainqueur obtenant le statut d’équipe titulaire des World Sevens Series 2024.