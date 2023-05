C’est la saison des langoustes dans la région Atsimo-Atsinanana, mais elles ne trouvent pas preneurs. Les langoustes sont vendues à un prix dérisoire actuellement, faute de marché. « Si normalement, elles se vendent à 45 000 ariary le kilo, les langoustes sont vendues à seulement 7 000 ariary le kilo », explique une source locale, Chrislin Hajanirina, de l’Observa­toire de la Jeunesse à Vangaindrano. Les langoustes sont vendues de trois manières, soit par kilo, soit par tas de quatre ou cinq pièces et vendu à 4 000 ariary, soit juste les têtes. Mais puisque les langoustes entières sont proposées à un prix très bas, faute de demande, les têtes ne sont pas visibles sur les étals. La pêche des langoustes est à sa meilleure forme car les fruits de mer abondent, mais les opérateurs ne descendent pas à Vangaindrano pour les acheter ou les revendre ailleurs. « C’est un produit très très fragile. Si l’on achète par exemple 10kg, mais qu’une seule pièce de langouste est avariée, ce sont les 10kg qui en pâtissent et sont à jeter. Il faut alors bien choisir et les manipuler avec le plus grand soin », ajoute encore la source. Le délestage fatigue les rares poissonneries de la localité car, chaque jour, le courant ne marche pas pendant huit heures d’affilée. Et puisque ce sont des produits très périssables, le risque est énorme pour les opérateurs de la filière pêche. « Des opérateurs équipés en camions frigorifiques peut-être peuvent sauver la situation. Ils pourraient les emmener soit à Fianarantsoa ou même à Antananarivo. Autrement, cette année, l’offre surpassera toujours la demande », finit le jeune habitant de Vangaindrano.