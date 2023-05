NOSY-BE – Saisie de 2,958 kilos d’or

Et çà continue. Près de trois kilos d’or viennent d’être intercpetés par les doaniers. Cette fois, la saisie a été effectuée à l’aéroport Fascène de Nosy-Be. Ce sont en fait quatre lingots pesant au total 2,958 kg, lesquels ont été saisis sur une passagère malgache qui s’apprêtait à embarquer sur le vol ET 836 de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Dubaï. Ses agissements et comportements suspects ont attiré l’attention des douaniers qui ont immédiatement procédé à une contre-fouille des bagages de la passagère dans la salle d’embarquement. Lors de cette contre-fouille, les lingots ont été découverts dans deux téléphones portables noirs et les deux autres lingots emballés dans un adhésif noir cachés dans le sac à main de la passagère. Durant l’interrogation des douaniers, la prévenue a avoué vouloir exporter les lingots vers Dubai. Après le traitement du vol, les lingots sont saisis et gardés en lieu sûr tandis que la prévenue est conduite au Bureau des Douanes de Hell-Ville pour la suite de l’enquête. Pour palier les nouveaux stratagèmes des trafiquants, les agents des douanes aux frontières redoublent d’efforts et de perspicacité pour déjouer toutes les tentatives d’infraction et de trafic. Cette arrestation est effectuée à la veille de la mise en place de la brigade canine à Nosy-Be, prévue cette année. Un investissement qui devrait améliorer encore plus la performance des services des douanes dans leur mission.