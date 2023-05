LUTTE – TEST – Les présélectionnés à ossature Cosfa, Cospn et 3FB

Mega week wresting. La compétition de fin de stage jumelée aux championnats nationaux des seniors et juniors baptisée «Official ticket», a bouclé en beauté les dix jours de stage animé par des experts de l’Union World Wrestling. Le tournoi a servi de sélection des titulaires par catégorie olympique, vingt en tout, dix garçons et dix filles, en vue d’éventuelles compétitions internationales durant lesquelles Madagascar entreront en lice. «Les deux meilleurs de chaque catégorie, notamment le champion et le finaliste, intégreront la présélection», confie le président de la Fédération malgache des luttes, Mami­tiana Raveloson. Le club Cosfa a brillé en décrochant sept titres, dont six chez les hommes, en l’occurrence Faly Hery Randrianantoandro (65kg), Julien Hervé Randria­narimalala (61kg), Bienvenu Andriamalala (57kg), Antonio Andriamalala (86kg), Ricky Ramalanjaona (97kg) et Elvis Rakotoarisoa (125kg). Les militaires ont aussi ravi un sacre chez les dames grâce Patricia Rasoanantenaina (57kg). 3FB a arraché, pour sa part, quatre médailles d’or et quatre d’argent. Le club a plutôt excellé chez les dames en arrachant trois titres signé Natacha Rahaingomalala (62kg), Aina Mioranirina (57kg), Jessy Andriantoandro (72kg) et un autre chez les hommes, ravi par Todisoa Rakotonantoandro (70kg). Cospn a également décroché trois sacres chez les dames, grâce à Ando Rakotoarivelo (62kg), Victorine Rasoarimalala (50kg), Malala Rasoloniaina (59kg) et Aimé Rakotoniaina a rajouté un de plus chez les hommes (-74kg). Les compétitions internationales s’enchaineront dès ce mois de mai. Madagascar compte aligner sept combattants aux championnats d’Afrique, du 15 au 25 mai, en Tunisie, dix-huit aux Jeux de la francophonie à Kinshasa RD Congo en fin juillet, puis les Jeux des Iles en fin aout, et d’autres tournois qualificatifs aux JO de Paris 2024.