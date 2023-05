JEUX DES ILES – Le ministre Haja Resampa rassure

Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des sports, a réagi à la déclaration du président du Comité olympique, Siteny Randrianasoloniaiko, que les Jeux vont bel et bien avoir lieu.

Ping-pong des Big Boss. L’État rassure sans précision. Le ministère de la Jeunesse et des sports, Haja Resampa, sort de son silence pour contre-attaquer le président du Comité olympique malgache. Le patron de cette instance, Siteny Randrianaso­loniaiko, a mentionné ce vendredi qu’«il n’y a que 2% de chance que les Jeux des Iles aient lieu à Madagascar… ». Le monde du sport malgache, en général, et les athlètes ainsi que les fédérations concernées, en particulier, en ont aussi assez de la passivité de l’État à moins de quatre mois des jeux (25 aout au 3 septembre). Le ministre a dû enfin répondre aux questions des journalistes sur la préparation au ralenti des JIOI, sans précédent dans l’histoire. «Les Jeux des Iles auront bel et bien lieu. Les athlètes ont déjà entamé leur préparation et poursuivront le regroupement… D’autres vont bénéficier de stage à l’étranger, le regroupement des locaux vont également être lancé», déclare le ministre Resampa samedi au stade Barea de Mahamasina, sans précision de date ni détails. Incohérent, ce dernier a ajouté que le temps restant avant l’évènement est suffisant pour préparer les jeux. «Je vous promets à 98% pour ne pas dire à 100% que les Jeux vont avoir lieu et nous allons bien les organiser pour la fierté du pays.» Le logo dont le concours a été lancé officiellement en juin 2022, va être présenté, les travaux de réhabilitation des sites de compétition vont bientôt être lancés et ces travaux vont être bouclés avant les Jeux.

Éviter l’humiliation

Le premier responsable du sport malgache a souligné qu’«il est en contact avec le président du Conseil international des jeux ainsi que les responsables des autres iles et ils vont venir à Madagascar assister à la réunion à partir du 15 mai… Une occasion pour déterminer définitivement les sites d’hébergement des athlètes. Certes il y aura des améliorations, mais le chronogramme est déjà établi». Toujours selon le ministre, «son équipe se réunit deux fois par semaine, mais le Comité olympique n’a pas assisté aux réunions, la raison pour laquelle il n’est pas au courant de l’avancement de la préparation». Interrogé sur le regroupement au ralenti des athlètes et la précision sur la date de début des travaux de réhabilitation des sites, entre autres les pistes pour l’athlétisme, la piscine…, Haja Resampa a répondu: «Plusieurs athlètes sont en regroupement en Chine, des experts en lutte sont dans nos murs… Nous allons bien sûr soutenir les fédérations, nous ferons de notre mieux possible avec les moyens que nous avons… Quant aux infrastructures, les entreprises concernées devront boucler les travaux à temps.» Concernant les doutes sur le budget, il a rassuré toujours sans précision «comment voulez-vous que nous préparions ces jeux alors qu’il y a pas de budget prévu, pour mais il faut bien arranger…». Les déclarations se suivent et se ressemblent, plus d’un ont hâte de la concrétisation pour les confirmer et éviter l’humiliation.