DÉLESTAGE – Hausse de 100% des tarifs d’impression

Les habitants ont vécu un vendredi et dimanche noirs, cette fin de semaine. La panne de courant a duré vingt-quatre heures dans la plupart des fokontany. D’autres ont pu retrouver la lumière vers 23 heures, vendredi. Mais le black-out est revenu dimanche. « C’est offusquant et lamentable. Nous avons vécu dans le noir et les activités ont été arrêtées. Les clients ont dû revenir bredouilles. Nous n’avons pu réaliser aucune recette durant dix jours, depuis le 12 avril. Vendredi a été la pire des journées », se plaint une gérante de cyber à Tsaramandroso- ambony. Les cybers sont fermés à Mahajanga ainsi que les salons de coiffure. Ils ne peuvent plus exercer leur travail car les coupures sont intempestives et ne préviennent pas. Chez ceux qui ont les moyens d’utiliser un groupe électrogène, le tarif de l’impression a augmenté de 50% et 100% pour la photocopie, dans un cyber de Mahajanga-be. Car il faut amortir les dépenses en carburant pour la machine. Ainsi, l’impression augmente à 300 ariary par unité si auparavant, elle était de 200ariary, et la photocopie passe de 100 ariary à 200 ariary. De plus, les tâches dans l’informatique sont nombreuses. « Nous avons décidé d’augmenter le tarif durant le délestage. Mais l’on revient aux anciens prix quand les travaux sont effectués en dehors de la coupure tournante », explique le responsable, vendredi. Si les stations de télévision ont décidé de ne plus présente le journal ainsi que différents programmes, depuis vendredi jusqu’à ce jour (dimanche), les dégâts sont autrement considérables et énormes surtout pour les commerçants de boisson et de glace alimentaire. La situation en est de même dans l’hôtellerie et la restauration, les bureaux administratifs. Et aussi dans les stations d’essence. Elles sont en arrêt, faute de groupe électrogène. De longues files sont alors observées dans d’autres stations qui en utilisent. La vie économique tourne au ralenti à Mahajanga. L’insécurité gagne du terrain. Deux maisons ont été cambriolées à Antsahavaky, près du port Schneider, dans la nuit de samedi. La production en énergie de Mahajanga est actuellement entre 8300 à 8500 kW par jour contre 14 000 kW de besoin de la ville en temps normal, 60 000 litres de carburant sont indispensables pour alimenter les machines. Les stations d’essence ne font plus de crédit et la Jirama doit trouver de l’argent liquide pour payer les factures.