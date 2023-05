COOPÉRATION – La Russie prête à aider Madagascar à sortir de la crise

L’ambassadeur de Russie, Andrey Andreev, a participé aux événements de l’association « Amis de la Russie à Madagascar » ou ARM à Mahajanga, vendredi. Il a tenu une conférence publique durant laquelle il s’est adressé particulièrement aux opérateurs locaux et aux membres de l’ARM. Les relations diplomatiques entre les deux pays restent au stade de l’amitié, aujourd’hui. Au stade de la fraternité. Les relations entre la Russie et Madagascar restent à ce stade, indique l’ambassadeur de Russie, Andrey Andreev. « Les nombreux projets de développement que nous proposons à l’État malgache demeurent sans réponse. Mais nous entretenons des relations amicales et fraternelles », déclare le diplomate russe, vendredi dans la grande salle Akory Haly, à Mangarivotra, lors d’une conférence publique. Cette action entre dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la coopération entre Madagascar et la Russie. Les événements organisés à Mahajanga par l’association « Amis de la Russie à Madagascar » (ARM) présidée par Richard Rakotonirina, ont été consacrés au Jour de la Victoire sur l’Allemagne nazie en 1945 et surtout aux relations bilatérales entre la Russie et Madagascar. Les participants se sont unanimement prononcés en faveur du renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. La participation du président Andry Rajoelina à la prochaine réunion avec les leaders des pays africains en juillet à Saint-Pétersbourg, est très attendue et vivement souhaitée.

Crise économique

« Nous avons déjà proposé plusieurs projets de développement dans différents secteurs, dont l’agriculture, les infrastructures, le tourisme et l’énergie. Une importation d’engrais vers Madagascar est possible, tandis que les exportations seront aussi envisageables vers la Russie. La Russie a déjà proposé du gaz naturel et du carburant à prix coûtant et moins cher à Madagascar, mais des entraves sont constatées pour empêcher cette coopération. Le pays subit les pressions des pays occidentaux qui sont contre la Russie. Néanmoins, nous espérons que les relations russo-malgaches se rétablissent. La Fédération de la Russie veut aider Madagascar à retrouver sa souveraineté sur les Iles Éparses par leur restitution. Nous étions les premiers à nous manifester pour aider le pays depuis longtemps dans cette action et ce n’est pas la première fois que nous le faisons. Toutefois, Madagascar doit afficher sa neutralité dans sa position concernant l’Ukraine car on ne sait pas quelle est la position de Madagascar», souligne l’ambassadeur Andrey Andreev. Des accords militaires sont aussi prévus dans le Projet de coopération de la Fédération de la Russie. « La coopération entre les deux pays date de 1972, sous la présidence de Philibert Tsiranana et jusqu’en 1992, du temps de la révolution socialiste. Madagascar a soixante-deux ans d’indépendance, mais il est encore l’avant-dernier pays dans le monde. La bataille de 1947 n’est pas encore achevée car le pays est encore sous l’emprise d’autres pays. Madagascar est encore sous-développé. La Russie veut aider la Grande ile à sortir de cette crise, mais celle-ci est victime de la désinformation. Les pays occidentaux empêchent le développement à Madagascar. La Fédération de Russie est contre le mariage pour tous, le LGBT, le transgenre et tout ce qui est contre la volonté de Dieu. L’Ukraine est un outil pour déstabiliser la Russie. La seule voie pour sortir de cette crise économique sera la coopération avec la Russie et le groupe financier BRICS. Bientôt, ils vont mettre en place le nouvel ordre mondial (NOM), trois quarts des pays membres de l’ONU, en sont déjà convaincus », annonce Richard Rakotonirina, président de l’ARM.