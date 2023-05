CONCERT – Poopy survole ses quarante ans de scène

Grandiose et professionnelle. La célébration des quarante ans de scène de Poopy ou Josée Helihanta Ramahavalisoa de son vrai nom, l’a été hier au palais des sports et de la culture de Mahamasina.

Un concert enivrant, marqué par des tonnerres d’applaudissements à chaque apparition de l’artiste sur scène avec ses chansons et mélodies qu’on lui a connues depuis ses débuts, mais aussi lors des chansons qu’elle a chantées avec tous les autres artistes qui l’ont accompagnée ce jour-là. Cela a commencé avec Malala du Groupe Zay avec qui elle a chanté « Lavitra azy ». Puis avec Noely Kely Sakelidalana dans la chanson « Miverena ». Et avec Eric Tahiana pour « Tena namana ». Tour à tour, les différents artistes qui ont émerveillé ce concert ont été ovationnés. Mais la grande surprise du spectacle aura été la venue sur scène du père de Poopy qui l’a chaleureusement saluée et félicitée. Une venue qui a fortement ému l’artiste qui n’a pu s’empêcher de fondre en larmes. La grande chanteuse Voahirana est aussi montée sur scène en compagnie du père de Poopy. Et le trio a joué et chanté ensemble « Mifameno ». Beaucoup d’autres artistes ont été de la partie. Mais cela n’a pas empêché Poopy d’évoluer en solo avec toutes ses chansons qui ont fait ses succès jusqu’à ses nouvelles productions qui n’ont rien à envier aux autres.

Billets épuisés

Au total, elle a chanté 54 chansons parmi les­quelles « Ginagina », « Raha Nofy », « Afa-po », « Tahak’ zay », « Sambasamba », « Zay manao ny marina »… Sans oublier les chansons comme « Rivotra », « Tiana» et « Lany mamy », du temps où elle évoluait avec le groupe Njila. Mais outre la prestation des artistes (chanteurs, musiciens et danseurs), la sonorisation, l’éclairage et la décoration de la scène ont été également très applaudis par le public. Bref, ce fut un concert qui sera marqué dans les annales du spectacle à Madagascar. À noter également que tous les billets ont été épuisés le jour du concert.