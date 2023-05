AFFAIRE VIOL-BETIOKY-SUD – L’auteur principal en liberté provisoire

Une jeune adolescente de 14 ans a été violée avec des déchirures importantes le 2 avril dernier à Betioky-Sud. Celle-ci a été saoulée avec une importante dose d’alcool selon les premières explications, avant d’être abusée sexuellement avec violence. Les forces de l’ordre ont recherché le ou les présumés auteurs du viol et les ont trouvés. Un à Toliara et d’autres à Betioky même. Un seul homme aurait violé l’adolescente mais d’autres ont aidé ce dernier dans l’accomplissement de l’acte. Seulement, en attendant le cours du processus du jugement, l’adolescente a été « pressée de quitter Betioky et de partir en zone rurale ». Par qui ? C’est encore en cours d’enquête. Des noms et fonctions importantes locales sont citées en bruit de couloir, comme voulant étouffer l’affaire. Au bout de trois semaines, puisque la jeune fille ne s’est pas montrée devant les juges, le présumé auteur principal a été relâché et a obtenu une liberté provisoire. Après des jours et des jours de recherche, la jeune fille a été finalement retrouvée. Un procès doit avoir lieu demain 3 mai à Toliara. L’adolescente est assistée par l’avocat de la plateforme de protection de l’enfant à Toliara et diverses entités suivent de près cette affaire.