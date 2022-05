Les footballeurs les plus payés d’origine tunisienne

Beaucoup de joueurs de football d’origine tunisienne étaient bien payés. Et sur les matchs avec leur participation on pouvait parier sur le site de paris sportif Tunisie fiable 1xBet en ligne. Il s’agit des footballeurs tunisiens qui ont joué pour les clubs différents du monde, comme par exemple:

Wahbi Khazri pour Saint-Etienne (2018-21);

Aymen Abdennour pour Kayserispor (2019-20);

Youssef Msakni pour El Duhail (2013-21);

Naim Sliti pour El Ettifakh (2019-21);

Ferjani Sassi pour Zamalek SC (2018-21)

Ces footballeurs tunisiens qui ont touché de meilleurs salaires en tant que membres des clubs nommés ci-dessus ont participé à de nombreux matchs de foot. Et tous les matchs avec leur participation étaient disponibles sur 1xBet qui est le site fiable de paris sportif en Tunisie en ligne.

Les footballeurs tunisiens les plus payés: combien ont-ils gagné?

Le record du salaire obtenu par un joueur de football d’origine tunisienne a été battu par Wahbi Khazri en 2018. En jouant pour Saint-Etienne il a touché 3 millions d’euros! Sur les matchs du club auxquels il a participé, il était possible de parier en ligne sur 1xBet – le site ou les clients pouvaient jouer au meilleur loto 1xBet en même temps.

1.5 millions d’euros ont été obtenus par Aymen Abdennour lors de sa carrière dans l’El Duhail (2019-20). En ce qui concerne les Tunisiens Youssef Msakni, Ferjani Sassi et Naïm Sliti, leur salaire était de 1,2 million d’euros. Parmi les joueurs de foot les plus payés il est important de nommer aussi Yacine Meriah dont le salaire était 1,1 million d’euros quand il a joué pour l’Olympiakos entre 2018 et 2021. En ayant parié sur 1xBet sur les matchs auxquels ces footballeurs ont participé, il était possible de jouer également au meilleur loto en ligne.

Les autres joueurs tunisiens bien payés qu’il est impossible d’oublier

Évidemment les footballeurs nommés ci-dessus ne sont pas tous les Tunisiens qui ont été bien payés. Sur les matchs avec la participation des joueurs nommés ci-dessous il était aussi possible de parier sur http://tn.1xbet.com/fr/line/ sur le net en pronostiquant des résultats sportifs.

Parmi ces footballeurs il est nécessaire de nommer Elyes Skhiri (Cologne entre 2019 et 2021), Ali Maâloul (Ahly entre 2016 et 2021) et Dylan Bronn (Metz entre 2020 et 2021). Ces trois joueurs ont obtenu le salaire de 1 million d’euros. Parmi les footballeurs réussis tunisiens il est important de nommer aussi Amor Laayouni qui avait le salaire de 800 mille d’euros en tant que membre du club Pyramids entre 2019 et 2021. Tous les matchs avec la participation de ces joueurs tunisiens étaient disponibles sur 1xBet pour qu’on parie en ligne.