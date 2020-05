Tsararano Ambany – Cinq cambrioleurs arrêtés

Les éléments du commissariat central de la ville de Mahajanga ont démantelé un réseau de malfaiteurs le vendredi 24 avril dernier, à Tsararano ambany. Ces bandits sont poursuivis pour association de malfaiteurs, de viol et de cambriolage.

Dans la nuit du jeudi 23 au 24 avril, vers 3h du matin, ces malfaiteurs armés de sabres, de couteaux et de marteaux ont cambriolé une maison à Tsararano ambany. Ils ont emporté trois téléphones portables, un téléviseur à écran plat géant ainsi qu’un ordinateur et des bijoux en or, des sacs remplis de vêtements et même des matelas et des moustiquaires. Ils ont aussi volé de l’argent, s’élevant à 911 000 ariary.

Le pire est que les cambrioleurs ont violé deux femmes, l’une âgée de 17 ans et l’autre est enceinte.

Des enquêtes ont été ouvertes et dirigées par le commissaire central, Fabio Tabaly. Lundi dernier, les éléments de l’Unité d’Intervention Rapide ont tendu un piège à l’un d’eux, un récidiviste, dans le fokontany d’Ambondrona.Puis, ce dernier a dénoncé ses complices et les forces de l’ordre les ont cueillis un à un.