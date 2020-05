Toliara – Les pédophiles ciblent des enfants mendiants

La Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) a fait arrêter un étranger pédophile à Toliara. En fait, c’est tout un réseau qui a été démantelé.

Un pédophile sexagénaire repéré par la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) a été arrêté dans le quartier de Besakoa à Toliara et mis en dé tention depuis le 29 avril. « Le pédophile donne de l’argent en échange d’un moment de plaisir charnel avec des mineurs et même des enfants à peine âgés de douze ans. Il les emmène soit chez lui soit dans un hôtel », indique la PMPM.

D’autres sources révèlent que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, tout un réseau se cache derrière la pédophilie dans la ville, et ce depuis longtemps. « Les enfants victimes sont, pour la plupart, ceux qui mendient du côté d’Ankilisoafilira. Ils sont âgés d’à peine onze – douze ans », révèle une source. On y rencontre même des enfants handicapés.

À un rendez-vous fixé par un premier maquereau, une dizaine d’enfants rejoignent un endroit où ils perçoivent un premier versement d’argent qui leur servira, en fait, de frais de déplacement vers Mangily. Les mineures attendent l’après-midi ou jusque dans la soirée à la plage de cette localité. Un deuxième entremetteur les approche et les conduit à un hôtel, toujours à Mangily, où des « clients » étrangers, pour la plupart âgés, les attendent.

Réseau

Le travail de ces enfants constitue une source de revenus pour leurs familles. Aussi, les parents se livrent-ils parfaitement au jeu. Un jeu qui se répète plusieurs fois par mois, car « au moins leurs enfants ont de quoi se nourrir », livre l’un d’eu x. « Pourquoi accepte-t-on que ce genre de situation continue ? Depuis que je vis dans cette ville, la pédophilie n’a jamais été sanctionnée sévèrement », réagit un notable de Toliara. Il dit avoir approché la direction régionale de la Population pour demander ce qu’on peut en faire. « Des responsables m’ont fait savoir qu’en effet, il leur appartient de prendre en charge de pareils cas et de mener les affaires jusqu’au tribunal en cas de pédophilie avérée ». Mais dans le cas de cette récente découverte, les entremetteurs du réseau n’ont pas été inquiétés, de même que le propriétaire de l’hôtel à Mangily, qui accepte l’accès des mineurs à son hôtel. Le sexagénaire appréhendé mercredi dernier n’a pas été arrêté en flagrant délit car, de source policière, le pédophile n’a pas été en compagnie d’une mineure, ce jour-là. Autant de questions restent à élucider pour arriver à démanteler tout le réseau.