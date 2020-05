Prévention – Des kits de protection pour les élèves handicapés

Plus de quatre cents élèves en situation d’handicap ont été dotés d’équipements afin de prévenir de la maladie Covid-19. Et ce durant la période de confinement.

« Les élèves en situation de handicap sont ceux qui subissent plus de difficulté que d’autres élèves durant la période de confinement », a été souligné durant une conférence de presse avant-hier. Ainsi le matériel et les kits de prévention ont été distribués aux bénéficiaires.

« Vingt-neuf écoles inclusives dont des écoles de la FJKM, des EPP et des écoles privées sont parmi les bénéficiaires », a indiqué le communiqué. Les kits comprennent des thermomètres frontaux à infrarouge, des gels hydro alcooliques et du savon pour soixante-six écoles inclusives. Avec des cache-bouches pour les élèves en classe d’examen. Analamanga, Antsiranana et Toamasina I et II ont été les plus ciblées.