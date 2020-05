La centralisation bancaire due à la centralisation commerciale

Les affaires de très grande envergure commerciales ou industrielles s’appuient comme partout ailleurs, sur un système bancaire très concentré. Cela s’explique, par exemple, « par le volume considérable des opérations et transactions comptabilisées à Tananarive où s’interpénètrent souvent les produits d’activités multiples à la fois commerciales, industrielles et agricoles » (Revue de Madagascar, Spécial Tananarive, 1952).

Le doyen des établissements de crédit dans la Grande île est le Comptoir national d’escompte de Paris, qui ouvre, en 1888, une succursale à Antananarivo et ce, à la demande du gouvernement français. Il fut longtemps le seul établissement à faire des opérations de banque. La création du Crédit foncier de Madagascar en 1919, de la Banque de Madagascar en 1925, la réorganisation du Crédit agricole en 1939, l’installation, en 1944, d’un représentant de la Caisse centrale de la France d’Outre-mer, la création du Crédit de Madagascar et de la Société immobilière de Madagascar en 1951, renforcent l’organisation bancaire.

« Le système est entièrement dirigé à Tananarive ; la centralisation bancaire, conséquence de la centralisation administrative, est aussi cause et conséquence de la centralisation commerciale. » La Banque de Mada­gascar, institut d’émission qui détient le privilège d’émettre le papier-monnaie ayant seul cours légal à Madagascar, est « la clé de voûte du système bancaire ». Et ce, en raison d’abord, de son privilège d’émission, mais surtout parce qu’elle réescompte les effets des autres banques de la place.

Celles-ci, installées dans la capitale, comprennent le Comptoir national d’escompte de Paris, la Banque de Madagascar, le Crédit foncier de Madagascar et de La Réunion (filiale de la BNCI), la Banque franco-chinoise, la Caisse centrale de la France d’Outre-mer, le Crédit de Mada­gascar, la Société immobilière de Madagascar et la Caisse centrale du crédit agricole.

Et « en définitive, tout ce qui s’intéresse à la circulation des marchandises de toute l’ile se doit d’être représenté à Antananarivo ». C’est ainsi que les Compagnies de navigation et les Compagnies aériennes y établissent leur direction pour toute l’ile et que les Compagnies d’assurances maritimes s’y sont également installées. « Tananarive est devenu dans les années 1950, le premier centre commercial de Madagascar avec des ramifications sans cesse plus nombreuses vers les pays voisins. » Du reste, selon l’économiste Henri Fournier, le développement de la ville comme centre des commerces, donne une grande extension à l’industrie des transports, qui compte désormais les effectifs les plus nombreux.

Le chemin de fer et les grandes compagnies maritimes ou aériennes installent à Antananarivo leurs services commerciaux et leurs ateliers les mieux équipés. De nombreuses petites entreprises s’établissent aussi et assurent les relations de la capitale avec sa région ou les autres parties de l’ile. Les moyens de transport comprennent tous les genres de véhicules, depuis le camion lourd pour long-parcours et le luxueux autocar, jusqu’au pousse-pousse et à la charrette tirée par des bœufs. Une partie de ce matériel est consacrée aux transports antérieurs que l’extension de la ville rend indispensables.

Le nombre des titulaires d’une patente de transport s’élève à 1 124 en 1951, contre 477 en 1939. La grande majorité est composée de petits transporteurs routiers, car le rôle de la petite entreprise dans ce domaine est primordial. Les transports intérieurs de la ville y tiennent d’ailleurs une place honorable: 736 entreprises de cars ou bus, 260 taxis assurent les transports entre les différents quartiers et la proche banlieue, tandis que 500 à 600 charrettes se déploient pour le transport des marchandises.

Les transports viennent largement en tête des industries de la capitale avec un effectif total qui dépasse 4 000 employés. Cette prépondérance serait encore plus accentuée si l’on considérait que 1 200 ouvriers environ, personnel des garages et des ateliers de réparation qui ne travaille que par et pour l’industrie des Transports.

D’après Henri Fournier, c’est à son rôle de centre de communication et de centre agricole qu’Antananarivo doit l’essentiel de son activité industrielle. Et en dehors des transports et des industries alimentaires, « il n’y existe pas de grandes industries au sens moderne du mot ».