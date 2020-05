Internet mobile – Surcharge des réseaux en période de confinement

Investissement à court terme. C’est l’initiative prise par la plupart des opérateurs télécom afin de maintenir leur réseau mobile à un niveau de qualité notable. Avant le confinement, le trafic atteignait généralement un pic à certaines heures de la journée et surtout en soirée, ce qui a incité ces opérateurs à renforcer leurs infrastructures en ce sens. « Nous surveillons tous les modèles de trafic quotidiennement et priorisons les mises à niveau clés du réseau pour augmenter la capacité nécessaire et maintenir la qualité des services », explique Joel Randria­nasolo, Directeur Général Adjoint Technique du Groupe Telma. Telma se mobilise également pour maintenir une qualité de service maximale en cette période exceptionnelle. Les grands fournisseurs de contenu internationaux tels que Netflix, Akamai, YouTube ou Facebook sont hébergés dans le Data Center Telma à Antananarivo permettant ainsi de diminuer les charges réseaux à l’international. Chaque Malgache où qu’il soit à Madagascar peut de ce fait en profiter grâce au Backbone National en Fibre Optique de plus de dix mille kilomètre.