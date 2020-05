Industrie du kidnapping – La tête d’un ravisseur mise à prix

Le spectre d’un enfant terrible du rapt contre rançon, activement recherché depuis 2001 revient hanter les forces de défense et de sécurité après l’enlèvement d’Anil Karim, un ressortissant français d’origine indien opérant dans le commerce de produits pharmaceutiques et de matériels médicaux. Cet opérateur économique a été kidnappé dans la matinée de lundi aux alentours de 9 heures près de son foyer à Ambatobe.

Avant-hier, le général de divison Njatoarisoa Andriananaka, commandant de la gendarmerie nationale a mis à prix Norbert Ramandiamanana, alias Lama.

« L’État malgache offre une récompense s’élevant à deux cent millions d’ariary à toute personne en possession d’informations permettant l’arrestation du fugitif », a lancé le haut gradé. De son côté, le Collectif des Français d’Origine Indienne de Madagascar (CFOIM) promet également une forte récompense à quiconque susceptible de fournir des renseignements sur l’endroit où est séquestré Anil Karim ou encore le repaire des ravisseurs.

Tous les démembrements territoriaux de la police et de la gendarmerie sont mobilisés dans la traque de Norbert Ramandiamanana. Une cinquantaine d’actes de kidnapping figurent sur le tableau de chasse du quidam et de sa bande.

Ancien bras droit du célébrissime Mahandry, tombé sous les balles des forces de l’ordre à Nanisana lors d’une opération musclée en 2005, Lama a réussi à se glisser à travers les mailles des filets. Le ravisseur rescapé a continué à sévir malgré la perte du chef de son gang lors de l’accrochage. Du matériel de banditisme dont des armes et des véhicules arraché à cette organisation criminelle l’a certes affaibli mais le kidnappeur a continué à faire parler de lui en 2008 et 2009. Les informations ayant circulé à l’époque indiquaient qu’il a fait équipe avec Dorick, tristement connu dans les braquages et les attaques à main armée. Alors que Dorick a été abattu à Ambohimanga, Lama demeurait insaisissable. Fin 2019 et début 2020, la Section des Recherches Criminelles (SRC) auprès de la gendarmerie nationale a retrouvé ses traces.