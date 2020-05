Financement – L’Usaid appuie des agriculteurs de vanille

Un système d’assurance maladie et un meilleur accès à l’épargne et au crédit. L’Usaid dans son projet « Conservation et Commu­- nautés » appuie des agriculteurs de vanille à créer des opportunités économiques et à devenir plus résilients face à l’agriculture sensible au climat. Trois mille agriculteurs des régions Sava et Analanjirofo en sont concernés. Mc Cormick et Company Incorporated, leader mondial et matière d’arôme et la National Cooperative Business Association poursuivent leur collaboration pour ce projet qui vise à augmenter la production de vanille de haute qualité produite de manière durable. Mc Cormick s’engage à choisir des sources durables pour ses épices, et à renforcer la résilience de 90% des agriculteurs qui produisent leurs matières premières. Les porteurs du projet insistent sur l’agriculture résiliente et conservatrice de la biodiversité. Selon eux, un hectare perdu de forêt à Madagascar est plus inquiétant pour la biodiversité mondiale qu’un autre hectare perdu ailleurs.