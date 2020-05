Fermetures des frontières – Le rapatriement des ressortissants malgaches en vue

Les ressortissants malgaches à l’étranger sont rassurés au sujet de leur rapatriement au pays. Suite aux doléances et aux séries de demandes adressées à l’état malgache à ce que le gouvernement étudie leur cas après la fermeture des frontières depuis le 20 mars, le ministère des Affaires étrangères a réagi à travers un communiqué publié hier. Le cas des travailleurs malgaches au Koweït est particulièrement indiqué dans le communiqué, mais une information émanant du ministère a noté que les démarches sont actuellement en cours pour le rapatriement de tous les ressortissants malgaches désirant rentrer au pays.

La négociation est en cours pour les ressortissants malgaches au Koweït concernant leur rapatriement à Madagascar après le deadline imposé par le gouvernement koweïtien à tous les ressortissants étrangers de quitter le pays avant le 30 avril. Le gouvernement malgache a néanmoins demandé une prolongation de séjour à cette occasion.

Des familles, étudiants et travailleurs malgaches sont bloqués à l’extérieur depuis la fermeture des frontières, le 20 mars. La décision entrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus a conduit jusqu’à la suspension des vols régionaux et internationaux. De leur côté, ces compatriotes malgaches ont proposé au gouvernement de se soumettre à toutes les conditions imposées par les autorités sanitaires à leur arrivée sur le territoire. Ils se disent être prêts à passer la mise en quarantaine et à respecter toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération du Covid-19. Ce qu’ils souhaitent, selon les points énumérés dans leurs doléances, c’est de donner feu vert aux compagnies aériennes de transporter ceux qui veulent rentrer.