Examen – L’inscription au baccalauréat continue

Le délai de la clôture de l’inscription pour l’examen du baccalauréat a été reporté, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avant-hier. Cette décision a été annoncée par le ministère de tutelle en raison de nombreuses doléances des parents et élèves. « En rapport avec la période de confinement dont le problème de circulation durant cette période ainsi que les différents doléances reçues des parents d’élèves et élèves, la date de la clôture de l’inscription au baccalauréat est prévue le 30 avril. Mais pour diverses raisons, elle sera reportée à une date ultérieure », explique le Professeur Jean François Rajaonarison, Directeur Général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour le moment, la date officielle du report de l’inscription n’a pas encore été annoncée, mais les candidats auront donc un peu de temps pour préparer les dossiers de candidatures y afférents. « L’inscription se fera donc au niveau de l’office du baccalauréat, l’office où les dossiers de candidatures devront être envoyés », enchaine-t-il. Des réunions sont en cours pour les ministères concernées, entre autres, le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel et le ministère de l‘Enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant les dates des examens et ce par rapport à l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. « La date sera annoncée d’ici peu après les réunions des deux ministères », indique-t-il.