Environnement – Dr Guy Suzon Ramangason tire sa révérence

La communauté des acteurs de l’environnement est en deuil. Le Dr Guy Suzon Ramangason est décédé à l’île Maurice le 30 avril. Très connu en tant que fervent défenseur de l’environnement, Guy Suzon Ramangason était aussi un technicien, expert, enseignant chercheur et spécialiste en écologie forestière. Il occupait le poste de directeur général de l’ANGAP qui est devenu Madagascar National Park pendant seize ans. Il est parti en retraite en 2019. Il était surtout spécialiste dans la mise en place de structure de conservation des réserves. «Dr Guy faisait partie des personnes ayant mis en place l’air protégé à Mada­gascar ; la réserve de biosphère à Mananara et le parc national de Bemaraha. Connu également sur la scène internationale, il travaillait étroitement avec l’Unesco. C’est triste car nous avons perdu un être cher. Nous ne l’avons pas seulement perdu mais il est encore jeune dans le domaine de la recherche et dans la transmission de ces compétences aux jeunes. Il faut voir de près et valoriser tout ce qu’il a réalisé», précise Dr Mamy Rakoto­arijaona, directeur général actuel de Madagascar National Park.