Natation – Jeux des îles – Les expatriés en tête de liste

La Fédération malgache de natation a publié la liste des nageurs sélectionnés pour le regroupement en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien, à l’issue des championnats de Madagascar sur bassin de 50m à Toama­sina de ce week-end.

« Nous avons droit à quinze nageurs pour suivre le regroupement », a mentionné le président de la Fédération, le général Gabriel Ramanantsoa. Les quinze présélectionnés sont les huit mieux classés garçons et les sept meilleures filles selon le nouveau classement après le test en marge du championnat.

Vu que les Jeux des Îles se dérouleront en même temps que les championnats du monde à Gwangju en Corée du Sud du 21 au 28 juillet, les deux premiers, en l’occurrence l’expatrié d’Inde, Michael Rasolonjatovo, et Jonathan Raharvel chez les garçons, et Idealy Tendrina­valona, renforcée par Murielle Rabarijaona boursière de la Fina (Fédération internationale de natation) en stage en Thaïlande, chez les filles, représenteront le pays aux Mondiaux.

La sélection pour les Jeux de Maurice est à ossature nageurs des clubs d’Anala­manga. Ainsi, ceux du Saint-Michel et du Cosfa ont chacun quatre représentants, tandis que trois nageurs viennent du Managing. Les huit garçons formant la sélection masculine sont les numéros 2 au neuvième nationaux, à savoir Lalanomena Anthony Andrianirina du Cosfa, John Rakotomavo, Stephan Rakoto­mavo et Ando Francky Ramiakatrarivo tous les trois du Saint-Michel CN, Tiavina Sandro Rakotomamonjy du Managing, Antso Zarasoa Rajaonarison et Manda Andria­natoanina tous les deux du Cosfa, et Andrian­tiana Jonathan Rakotozafy du Saint-Michel.

Les trois nageuses retenues qui figurent en tête de liste de la sélection sont du club Managing en l’occurrence Elodie Marion Razafy, Tojo Nomentsoa Samantha Rakotovelo et Holy Antsa Rabejaona . Les quatre au­tres, de la cinquième à la huitième du classement national, sont Naomy Gervois Alimalala du club Dauphins du Rova Boeny, Hanitriniala Johanna Andrianarison du Cosra Vakinankaratra, Tatianavalona Mya Diana Andrianivohery de l’Amahr CN, et Malalasoa Tambimian­galy Andrianirina du Cosfa.

Les membres de l’équipe nationale entameront leur regroupement début mai, comptant encore pour les trente jours du premier regroupement. Celui-ci sera enchainé sans interruption par le regroupement final de quarante-cinq jours, jusqu’au départ pour Maurice.

« Le regroupement sera axé sur la révision des techniques fondamentales, l’endurance, avant de procéder ensuite à la préparation pré-compétition, sans oublier le travail à sec et la musculation », a confié Harivola Marie Sarah Raza­findrainibe, directrice technique nationale.