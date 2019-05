Miandrivazo – Des bérets rouges torturent des civils

Deux bérets rouges et deux militaires en civil ont tabassé huit individus hier, à Miandrivazo I. Les villageois se plaignent du comportement inhumain des militaires.

Nier en bloc. La scène avilissante et la façon tyrannique dont quatre militaires ont tabassé huit civils en pleine ville de Miandrivazo, hier vers 11h, risquent d’être occultées. « Il ne s’est rien passé ! », affirme avec fermeté un officier général de l’Armée, au commandement du régiment de cette zone, joint par téléphone. Pourtant, la gendarmerie a bel et bien témoigné cette arrestation faite par deux bérets rouges et deux autres éléments des Forces Armées en civil. « Nous ignorons la cause, puisque cette mission leur appartient. Et puis, les personnes interpellées ont déjà été relâchées », indique un officier supérieur de la compagnie de la gendarmerie de Miandrivazo.

D’après les témoignages concordants, deux des huit hommes chassés et assénés des coups ont été blessés à la tête et à la main. À ciel ouvert, les militaires les ont attrapés au marché où ils les ont publiquement rabaissés. « Après avoir fouillé leur passeport, ils les ont contraints à faire des pompes et marches en canard sous le soleil éclatant. Ensuite, ils ont baissé leur short », selon les précisions obtenues auprès des riverains ayant assisté à ce coup de théâtre. Ces derniers ont été pris de panique lorsque ces bérets rouges ont commencé à grogner pour les disperser.

Exécution sommaire

Après avoir été conduits quelque part, les huit civils battus ont tous été relaxés. Un fils du magicien du meurtrier d’un lieutenant de l’Armée en 2018, raison de cette arrestation punitive, était parmi eux. L’assassin reste en revanche introuvable jusqu’à aujourd’hui. Il avait tué cet officier subalterne pour avoir conquis une de ses femmes. D’autres sources révèlent qu’il comptait s’envoler vers La Réunion, chez son fils, la semaine passée, mais il aurait été intercepté à l’aéroport et conduit en prison, à Tsiafahy.

« À Miandrivazo, la troupe militaire a fusillé et charcuté son sorcier, avant-hier (ndlr : lundi). Maintenant, elle a supplicié le fils du devin. Ce régiment, depuis son arrivée, tue et torture. On ne sait plus ce qui se passe ici. Apparemment, elle n’arrêterait pas d’en faire tant que la principale cible en cavale ne soit pas appréhendée », raconte une personne informée de cette histoire de persécution. La gendarmerie n’a toutefois pas été avisée de cette exécution sommaire de lundi.