Haltérophilie – Afrique – Les médaillés et le coach primés

La délégation malgache au championnat d’Afrique a été de retour au pays hier. Sans attendre, la Fédération a primé les médaillés et l’encadreur technique.

Les héros de retour au pays. Après avoir brillé au cham­pionnat d’Afrique, la délégation malga­che qui a porté haut les couleurs nationales au Caire Égypte a atterri à l’aéro­port international d’Ivato, hier en fin d’après-midi.

Représentant l’État, la directrice générale des Sports, Rosa Rakotozafy a fait le déplacement pour accueillir les champions. La joute africaine s’est tenue du 23 au 30 avril dans la capitale égyptienne. Les haltérophiles de la Grande île sont rentrés au pays avec neuf médailles dont six d’or et trois d’argent.

En guise d’encouragement et de reconnaissance, la Fédération malgache d’halté­rophilie, de musculation et de culturisme a, comme à l’accoutumée, primé ses médaillés. Les trois médaillés ainsi que le directeur technique national et encadreur technique des athlè­tes en Égypte ont reçu chacun un chèque géant de 600 000 ariary, hier soir, au siège du Comité olympique malgache à Ivandry.

Pour revenir à la performance des athlètes, le cham­pion d’Afrique en titre, Eric Herman Andriantsitohaina conserve son statut de numéro un du continent dans la catégorie – 55kg. Il a ravi trois médailles d’or en soulevant la barre à 102kg en arraché, 120kg en épaulé jeté et 222kg en total olympique.

« J’ai déjà obtenu le bronze du premier tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques en Égypte lors du Solidarity championship. Je suis déjà mieux classé dans ma catégorie avec ce titre africain mais il faut encore disputer les autres compétitions qualificatives pour assurer le ticket pour Tokyo 2020 », a souligné Eric Andriantsitohaina.

Compétitions qualificatives

La jeune haltérophile, Rosina Randafiarison a, pour sa part, engrangé trois médailles d’or dans la catégorie -45kg filles. Elle a réalisé trois meilleures performances continentales, notamment 70kg en arraché, 80kg en épaulé jeté et 150kg en total olympique.

De plus, elle a battu l’ancien record continental de 67kg. « C’est mon tout premier titre continental. En revanche, j’ai déjà ravi la médaille d’or du Sylver qualifiers au Caire Égypte en décembre. Ces résultats sont prévisibles compte tenu de ma préparation», a confié Rosina.

Le troisième porte-fanion malgache, Tojonirina Alain Andriantsitohaina engagé dans la catégorie -70kg, est vice champion d’Afrique en décrochant trois médailles d’argent. Il a soulevé la barre à 133kg en arraché, 167kg en épaulé jeté et 300kg en total olympique. « Nous avons déjà eu de bons résultats lors des deux premiers tournois qualificatifs en vue des JO 2020 mais il faut encore disputer en tout six pour obtenir le ticket de Tokyo », a fait remarquer le président de la Fédération, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo.

La troisième et prochaine compétition qualificative est prévue en juillet au Kenya. Les trois autres sont les Jeux Africains au Maroc en août, l’International d’Ouganda et le dernier sera abrité par la Grande île.