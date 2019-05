Examen officiel – Baisse probable des candidats au baccalauréat

L’inscription à l’examen du baccalauréat a été clôturée, le 30 avril. Le nombre des candidats à Antananarivo a connu une baisse, d’après les données provisoires.

Les candidats inscrits à l’examen du baccalauréat à Antananarivo pourraient diminuer, en cette session 2019. Sept heures avant la clôture de l’inscription, c’est-à-dire le mardi 30 avril à 11 heures, près de soixante-et-onze mille deux cent dossiers de candidature ont été enregistrés par l’Office du baccalauréat à Antananarivo. Ces dernières années, pourtant, le nombre des candidats n’a cessé d’augmenter et a dépassé les soixante-quatorze mille. Soixante- treize mille deux cent en 2016, soixante-quatorze mille trois cent en 2017 et soixante quatorze mille huit cent, en 2018. Des responsables d’établissement interrogés n’ont, pourtant pas évoqué cette baisse du nombre d’élèves de la classe de Terminale, dans leurs établissements. « Cette baisse peut s’expliquer par l’interdiction des cours dispensés ici et là, en vue de diminuer les candidats libres aux examens officiels, au temps de l’ancien ministre de l’éducation nationale, Paul Rabary », explique Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées.

D’après le Dr Solonjaka Rakotonasy, nouveau directeur des examens nationaux, 10% des inscrits sont des candidats libres, cette année.

Retard

Comme chaque année, les candidats de la série A2 sont largement en tête avec quarante- trois mille vingt-sept inscrits, selon les données provisoires. Ceux de la série D sont au nombre de quinze mille trois cent quatre-vingt-neuf. Quatre mille six cent quatre-vingt-douze pour la série A1, deux mille neuf cent neuf, pour la série C et cinq mille cent soixante-quatorze candidats pour le baccalauréat technique.

Ces chiffres ne sont, toutefois, que provisoires. Plusieurs responsables d’établissements scolaires faisaient encore la queue à l’Office du baccalauréat à Antananarivo, dans l’après-midi du mardi, malgré le dépassement du délai, c’est-à-dire le 30 avril à 18 heures. Ces personnes ont évoqué, entre autres, le paiement tardif du droit d’inscription de leurs candidats, comme motif de cette inscription à la dernière minute. Ces dernières années, les demandes de dérogation ont été nombreuses. Dans certains cas, les droits d’inscription ont été détournés par les responsables de l’établissement. Des responsables ont été sanctionnés.

En cette session 2019, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a ordonné que toute candidature déposée au-delà du « deadline » sera irrecevable. « Aucun retard ne sera toléré car cela chamboule toutes les préparations de l’examen », a déclaré un responsable du ministère, le 23 février, deux jours avant l’ouverture de l’inscription.