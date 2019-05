Célébration – Le Jazz Day ravit les mélomanes de la capitale

Un jour pas comme les autres qui s’affirme chaque année comme un grand moment pour tous les férus de jazz et les jazzmen. Le « Jazz Day » conquiert et réjouit.

La Journée internationale du jazz a fait le plein, mardi dans la Ville des Mille. Au rythme de cette musique à la fois populaire, mais fédératrice, parfaitement représentative d’une communauté grandissante de mélomanes et ce, depuis plusieurs décennies, le « Jazz Day » enchante aussi bien qu’il conscientise. Ainsi à travers l’initiative de l’Unesco, le comité d’organisation du festival international Madajazzcar, et sous la bienveillance du ministère de la Communi­cation et de la culture, une programmation bien chargée a été proposée au public tout au long de cette journée.

Le jazz s’affirme comme ayant un rôle diplomatique, il a alors égayé la capitale cette année, en mettant surtout l’accent sur la participation de la gente féminine et sur le talent des jazzwomen. Dans la matinée, dans la salle Gisèle Rabesahala débuta une conférence-concert inédite sur le thème « Jazz, femmes et développement ». L’occasion d’y retrouver des sommités de la musique, à l’instar de Fanja Andriamanantena, Zara Rajaonarisoa, Joëlle Claude, mais aussi Sity Rakoto et Antsiva Andriamasimanana. La rencontre a laissé la part belle à la reconnaissance du rôle importante de la femme pour la promotion du jazz, de par sa voix et son talent, ainsi que par ses idées.

Fraternité et communion

« Aussi bien à travers la musique comme le jazz que l’art en général, la femme sait brillamment mettre en valeur son talent, faisant d’elle l’une des atouts phares du développement, une particularité qu’on se doit de célébrer aussi », a affirmé la ministre Lalatiana Andrian­tongarivo Rakotondrazafy, lors de la conférence.

S’ensuivit le rendez-vous principal de cette célébration du Jazz Day qui a magnifié le jardin d’Antaninarenina (Ortana) du talent de plusieurs chanteurs, musiciens et groupes de jazz d’exception et de divers horizons. De 15h à 19h, plus d’une vingtaine d’artistes et de groupes se sont ainsi relayés sur la scène. Des jeunes comme le batteur Andy Razafindrazaka, les frères Joro et Anjara Rakotozafiarison, ou le pianiste Njaka Rakotoniraina pour ne citer qu’eux, se sont plu à retrouver des grands noms comme le batteur Mendrika Rasolomahatratra, le musicien pluri-instrumentaliste Silo et le bassiste Rolf Razafindrakoto. Entre fraternité et communion musicale, ils ont tous enivré le public de leur maîtrise du jazz.

Le Jazz Day apparaît comme un vibrant hommage à cette musique intemporelle, saluant au passage la passion de tout un chacun. Le festival international Madajazzcar a d’ailleurs tenu à féliciter les musiciens en leur remettant un certificat de reconnaissance. La célébration s’est clôturée dans la soirée au Kudéta Cartlon Anosy où après les prestations endiablées des groupes Mad Manouche et Mendrika Rasolomahatratra Quartet, le Jazz Day s’est terminé par un bœuf transcendant. Prochain rendez-vous à la 30ème édition du Madajazzcar en octobre.