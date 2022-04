Projet d’appui de vaccination anti-covid – Diana, Boeny et Sava sélectionnées

Une grande première pour les trois régions Boeny, Sava et Diana! Sur les 23 régions de Madagascar, elles sont les seules retenues dans le cadre de la mise en place du projet d’appui à la vaccination anti-Covid-19.

La cérémonie de lancement officiel du projet s’était déroulée hier à la salle de réunion de l’hôtel Coco Lodge à Mahajanga be.

Le projet vise à appuyer la vaccination précisément dans les zones cibles telles qu’à Antsiranana 1 (Diana), dans le district de Mahajanga 1 (Boeny) et à Sambava ainsi qu’à Antalaha (Sava).

L’Union Européenne Aide Humanitaire finance le budget du projet à hauteur de quatre-cent-soixante-dix-sept mille huit cent-vingt-un euros (477 821 euros soit environ 2 159 000 000 MGA) pendant douze mois.

La présentation du projet a été effectuée par le Docteur, Philippe Botralahy, Chef de projet d’appui à la vaccination Covid-19, au niveau de la Croix-Rouge Malagasy.

«Les résultats attendus au projet permettent de plaidoyer pour un accès équitable aux vaccins Covid-19. Et d’instaurer la confiance et l’acceptation des vaccins Covid-19 par la communauté et aider à gérer les attentes des populations cibles. De plus, le projet sera un moyen de soutenir l’administration du vaccin Covid-19 dans les établissements de santé et lors des activités de proximités, ainsi qu’à atteindre les zones enclavées», a souligné le Chef du projet.

«Nous allons changer de stratégie désormais. La méthode de visite à domicile (VAD) sera appliquée dans la réalisation du projet. La Croix-Rouge malagasy (CRM) est un auxiliaire de pouvoir public dans le lancement officiel du projet de vaccination anti Covid. Nous participons au renforcement de la lutte », a indiqué la Présidente de la CRM, Alice Ralisoa.

Taux faible

Le docteur Guy Feupi, de l’Aide Internationale de la Croix-Rouge Luxembourgeoise et délégué du Programme santé Madagascar était présent à cette cérémonie ainsi que les différents acteurs de la santé dont les médecins et chefs de CSB, les chefs religieux et des différentes communautés ainsi que les sociétés civiles, les chefs fokontany et des volontaires de la Croix-Rouge Malagasy à Mahajanga.

Les cibles de la vaccination sont toujours les personnes de plus de 18 ans mais les cibles prioritaires sont les personnes âgées, ainsi que les personnes ayant de maladies sous-jacentes (comorbidités telle diabète, hypertension, asthme et autres). De même, les personnels de santé de première ligne ainsi que les travailleurs sociaux, les militaires et les enseignants seront aussi prioritaires.

«La région Boeny est classée 3ème sur les 23 dans la lutte contre le Covid-19. Mais le taux de participation au vaccin reste encore faible. C’est dans cette optique que nous devons participer activement dans la lutte et ce choix d’inclure Boeny est un avantage. Les dernières informations sur la pandémie au niveau mondial sont impressionnantes. Car, des pays commencent à se confiner vu la hausse du taux de positivité», a déclaré le Préfet d e Mahajanga, Lahiniaina Fitiavana Ravelomahay.

Plusieurs activités seront prévues dans le cadre de la réalisation du projet dont entre autres la réalisation des enquêtes rapides sur les connaissances, les attitudes et la perception des vaccins Covid-19 (enquête CAP).

L’organisation des campagnes de sensibilisation, des événements, des formations dans les centres communautaires et de santé. Et l’engagement avec le ministère de la Santé et d’autres parties prenantes pour mettre en place un processus équitable et transparent pour la sélection des groupes prioritaires.