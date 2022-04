FMI-Madagascar – Mokthar Benlamine à Mahazoarivo

Prendre le pouls de ses principaux interlocuteurs. Mokhtar Benlamine, le représentant résident du Fonds monétaire international, FMI, fait le tour des édifices officiels. Il a été reçu hier par le Premier ministre Christian Ntsay. Les deux personnalités ont fait le tour d’horizon de la coopération entre les deux parties. Des relations qu’on peut qualifier d’excellentes en ce moment.

Le 7 mars, le Conseil d’administration du FMI a donné son feu vert pour le déblocage des 67,1 millions de dollars, seconde tranche de la Facilité élargie de crédit, d’un montant total de 312 millions de dollars, accordée le 12 février 2021. Ces bonnes notes du FMI sont autant de signaux positifs que de garanties pour les autres bailleurs de fonds, que pour les investisseurs désireux de venir, sur la crédibilité du programme gouvernemental. Même si des vicissitudes ont marqué ces bonnes ententes à propos de la transparence dans la gestion du Fonds-Covid.

Le FMI, pour soutenir la stratégie de lutte contre la propa­gation du coronavirus, a dé­boursé 333 millions de dollars en tout, au titre de la Facilité de crédit rapide, FCR. Sans les habituelles recommandations, critères de performances ou conditionnalités habituelles pour faire simple. Les déductions dé taillées, par endroits critiques, de la Cour des comptes, et la grande explication au ministère des Affaires étrangères, à huis clos, entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers, ont dissipé les doutes et suspicions.

Il reste au gouvernement à concrétiser ses engagements auprès du FMI. À commencer par la mobili­sation des recettes publiques. Une évaluation des résultats du premier trimestre, marqué par la fronde fiscale menée par les groupements patronaux du secteur privé, donnerait déjà le ton sur la suite du long programme de quarante mois avec le FMI. Avec cette chape de plomb de menace inflationniste qui hante bien des nuits.