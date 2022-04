Exposition – Richianny Ratovo présente « Tomboka hasambarana »

À travers des œuvres qui illustrent une ode à l’amour, à la sensibilité et à la résilience, racontée à travers le dessin, la peinture et la vidéo également. Richianny Ratovo nous convie à découvrir une exposition inédite.

VIVANT de sa carrière d’artiste plasticienne tout en étant étudiante en architecture et design, Richianny Ratovo brille par son talent au sein de la communauté des artistes contemporains. Forte de sa résidence artistique dans l’Hexagone, elle nous expose le fruit d’un travail de création inédit à l’Institut français de Madagascar (IFM). Lauréate de la dernière édition du fameux concours d’art contemporain, le Prix Paritana, lancé d’après l’initiative de la Fondation H notamment, la jeune artiste nous revient ainsi plus inspirée que jamais pour nous immerger au cœur de son univers artistique.

Sobrement intitulé « Tomboka hasambarana », là où commence le bonheur, cette nouvelle exposition de Richianny Ratovo promet d’émouvoir tout comme elle sublimera de ses couleurs le hall de l’IFM Analakely. Du 4 avril au 7 mai, cette exposition construite dans la continuité de celle qu’elle a proposée dans la galerie d’art de la Fondation H à Andraharo, rassemble un ensemble d’œuvres créées par l’artiste à son retour à Antananarivo après sa résidence de création à la Cité des Arts à Paris en début d’année.

« Ce projet est un rêve qui se concrétise grâce au dynamisme de l’équipe de la Fondation H et l’accueil chaleureux de la Cité internationale des arts. En s’inspirant de scènes de vie du quotidien que je photographie avec mon téléphone, je représente un univers entre réalité et imaginaire » souligne Richianny Ratovo.

Du haut de ses 26 ans, Richianny Ratovo est une artiste pluridisciplinaire qui réunit arts visuels et poésie au cœur d’une réflexion sur les émotions.

Talentueuse et créative

Elle puise pleinement dans son histoire personnelle et enrichit son besoin cathartique de créer par une recherche technique autour de la pyrogravure mêlée à la peinture sur toile, cuir et liège. Elle a bénéficié d’un accompagnement personnalisé de l’équipe de la Fondation H, d’une bourse de création, d’une résidence de trois mois à la Cité internationale des arts à Paris. Elle affirme « C’est la première fois que je suis sortie de Madagascar, grand chamboulement quand on se réveille le lendemain en plein cœur de Paris. L’architecture, les musées, les événements culturels, le métro, les gens, tout m’impressionne. La magie de cette incroyable expérience dépasse toutes mes attentes. Voyager grâce à l’art, avec l’art, pour l’art est pour moi une bénédiction ».

Ses œuvres sont bien représentatives de cette passion qui l’anime, car elles sont à la fois exceptionnelles, gracieuses et parfaitement bien maîtrisées. Se plaisant souvent à dresser divers portraits sur ses toiles, on reconnait à Richianny Ratovo un style très réaliste, mais souvent saupoudré d’une touche aussi bien abstraite que distinguée. « Tomboka hasambarana » à l’IFM Analakely exposera sa fascination pour l’histoire de chacune de ses rencontres, elle cherche à matérialiser l’essence propre de chaque sujet en conjuguant vision personnelle et recherches issues de la création contemporaine.