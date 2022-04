Échanges commerciaux – Des produits malgaches à la conquête du marché canadien

Des opportunités à saisir. Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Des produits malgaches auront l’occasion de participer au Salon international de l’alimentation, SIAL, de Montréal au mois de mai.

Ils peuvent rêver d’avoir un jour leurs cabanes au Canada. Ce sont ces opérateurs tournés vers les exportations, sélectionnés pour participer à la troisième Mission économique et commerciale au Canada, MECC 2022. Hier à l’Ibis Hôtel d’Ankorondrano, Haingo Randrianarivony, présidente de la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, CanCham, a donné de plus amples informations sur les tenants et aboutissants d’un tel événe­ment, trop rare pour ne pas être signalé, au cours de la présentation officielle y afférente.

« La plupart des opérateurs économiques malgaches, ont pour aspiration l’accès et la conquête du marché canadien. La CanCham a pour mission de participer à l’accroissement et de faciliter les échanges commerciaux, culturels et coopératifs entre Madagascar et le Canada tout en insistant pour la promotion des acteurs du secteur privé et public. Ainsi, en partenariat avec la Société nationale de participation, Sonapar, le Pôle Intégré de Croissance, PIC et L’Association de la diaspora Malagasy Mifanohana eto Kanada, Admmk, la CanCham organise sa troisième Mission Économique et Commerciale au Canada, Mecc 2022. Elle se tiendra à Montréal du 17 au 25 avril 2022. Le point d’orgue de ce déplacement sera la participation au Salon international de l’alimentation de Montréal, SIAL où pour la première fois, un pavillon Madagascar sera ouvert » explique Haingo Randrianarivony. Elle poursuit : « Cinq entreprises et un groupement ont été sélectionnés pour faire partie de la délégation : Monlitchi, Groupe Scrimad, Établissement Hary, Vaniala Export, MC Ingredients, Groupement des Exportateurs d’Huiles Essentielles de Mada­gascar, Gehem. Les activités phares de la mission consistent, à part la participation au SIAL 2022, une séance de réseautage avec les opérateurs et membres de la diaspora malagasy au Canada ».

Un bel avenir

La seconde MECC de 2019 a laissé entrevoir de belles promesses selon les statistiques disponibles. Avec huit participants, cinq-­cents contacts ont été réalisés, quarante-six ont eu des suites, avec dix-neuf contrats de vente concrétisés pour un montant total de 2,227 millions d’euros. Mais il existe une marge de progression plus qu’intéressante. Des niches commerciales à exploiter. Selon Maggie Leong, Consul honoraire du Canada à Madagascar, « en 2021, le potentiel des importations en valeur du Canada pour les produits malgaches ont été estimés à 193 millions de dollars, contre 11 millions d’exportations ». C’est dire si les échanges commerciaux entre les deux pays ont un bel avenir.

Pour cette année de reprise post-crise sanitaire la Can­Cham et ses partenaires attendent du mieux. « L’ini­tia­tive cadre avec les activités du Pic » soutient Haingo Razafimbelo qui a représenté cette entité. « Nous avons les outils pour vous accompagner » a-t-il proposé. Jordy Andrianasolo, chargé du développement de projet et de partenariat de la Sonapar a abondé dans la même logique. « La Sonapar a pour vocation d’apporter ses aides financières aux investisseurs. Elle n’a pas hésité à répondre aux sollicitations de la CanCham ».