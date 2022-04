Antsiranana – Le Nord est équipé de matériel médical

La journée de jeudi fut mémorable et à marquer d’une pierre blanche pour la ville d’Antsiranana et plus particulièrement pour les régions Sava et Diana . En effet, une grande cérémonie de dotation d’équipements et matériel médical s’est déroulée au Foyer Secren , transformé en entrepôt. L’enceinte a été décorée avec des grands chapiteaux qui ont accueilli les invités du programme de santé USAID ACCESS, initiateur du projet.

Il s’agissait de la remise d’une donation importante de quatre conteneurs, composée de deux cents lits d’hôpital avec des matelas et des divers équipements médicaux modernes destinés aux centres hospitaliers et centres de santé de base, répartis dans les cinq districts de la région Diana ainsi que les quatre districts de la région Sava. Ces dons sont d’une valeur de plus d’un million de dollars, soit quatre milliards d’ariary.

Cette importante dotation a été réalisée avec le soutien du peuple américain à travers USAID ou Agence des États-Unis pour le Développement International, d’une part et d’autre part la collaboration entre le programme ACCESS, mis en œuvre par «Management Sciences for Health» et le Project CURE, un ONG américain spécialisé dans la fourniture d’équipements médicaux pour les pays en développement.

Selon les explications, l’objectif étant d’équiper le personnel médical d’outils qui leur permettent d’améliorer les soins offerts aux patients. En outre, la pandémie de Covid-19 crée des besoins accrus en fournitures et équipements médicaux dans tout le pays et la dotation arrive à point nommé pour renforcer le système de santé et assurer le maintien des services essentiels dans les hôpitaux et centres de santé de base dans la région septentrionale de la Grande Ile .. Cette donation entre également dans le cadre de renforcement du système de santé de Madagascar, à travers ce programme de santé qui soutient le ministère de la Santé publique en renforçant les capacités du personnel de santé dans la fourniture de services de qualité, mais aussi en améliorant les matériels et équipements utilisés dans les formations sanitaires.

Soins de qualité

Ce matériel médical est arrivé au bon moment où beaucoup des infrastructures sanitaires ne disposent pas d’équipements nécessaires pour soigner les malades. Or, la disponibilité des équipements et matériel médical est essentiels pour pouvoir fournir de soins de santé de qualité.

«Plusieurs régions ont déjà reçu leurs lots respectifs et maintenant c’est au tour de Sava et Diana. Ces équipements offriront un minimum de dignité aux plus vulnérables qui viendront à se soigner . C’est pourquoi, nous avons décidé de les fournir pour que la qualité de santé à Madagascar s’améliore » a affirmé Aaron Hawkins, directeur du projet Access à Madagascar . Il a également ajouté que Ce projet phare de USAID soutient ainsi les efforts du gouvernement à améliorer la prise en charge des patients et à augmenter la fréquentation des formations sanitaires pour la recherche de soins.

La cérémonie de remise de ces dons américains a vu la présence des personnalités civils et militaires issues de la politique et de l’administration de la région Diana. Citons entre autres le gouverneur Daodo Arona Marisiky, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta , le maire Jean Luc Djavojozara. Quant au ministère de la Santé publique , il a été représenté par le Secrétaire général Dr Lethicia Yasmine Lydia.

Une visite des entrepôts de deux régions a clôturé la cérémonie du Foyer Secren.

L’on a su, à cette occasion, qu’ ici 2023, deux milles formations sanitaires vont bénéficier d’une dotation similaire de la part de l’USAID.