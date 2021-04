Une association de malfaiteurs démantelée

Six hommes et deux femmes viennent d’être arrêtés par l’équipe de l’adjudant-chef Olivier Raniriarison, commandant de la brigade de la gendarmerie d’Andranomadio Antsirabe et du poste avancé d’Ambohitompoina. Cette association de malfaiteurs a attaqué une famille à Antsapandrano Antanifotsy. Un pistolet et un fusil de fabrication locale ont été retrouvés chez eux.