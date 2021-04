Taolagnaro – Série de viols incestueux sur une fille de neuf ans

Un loup dans la bergerie. Acte ignoble à Tao­lagnaro. Auteur de viols répétés sur sa fille âgée d’à peine neuf ans, un père de famille âgé de quarante-trois ans a été jeté en prison. Traduit devant le parquet près le tribunal de première instance de Taolagnaro hier, le forcené a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale du district.

L’abus sexuel que la petite fille subit perdure depuis quelques mois. Violée par son propre père, l’enfant de bas âge, impuissant, ne sachant rien de l’administration publique et des autorités à saisir, s’est figé dans un silence des plus amers. La malheureuse a eu beau partager son calvaire avec sa mère, cette dernière semble avoir tardé à réagir par peur d’envoyer son mari sous les verrous et de devoir assurer seule la prise en charge de ses enfants.

Menaces

Bien que les proches de la victime aient essayé de garder secrète cette série d’actes obscènes qui à petit feu a mis en lambeaux la vie familiale, les personnes de l’entourage de l’enfant ont finalement réussi à porter l’affaire au grand jour. Ces souffrances enfouies que la victime a extériorisées depuis que sa vie s’est transformée en un véritable cauchemar à n’en plus finir ont mis la puce à l’oreille des riverains.

La vérité était d’autant plus dure à accepter qu’ils ont réalisé que le prédateur sexuel qui détruisait la vie de la petite fille n’était autre que son père biologique.

Ayant affaire à un dangereux individu qui menace de s’en prendre à sa femme et ses enfants en cas de dénonciation aux autorités, un délateur a saisi le commissariat de police à Taolagnaro.

Le forcené a été arrêté lundi. Après lui avoir tiré les vers du nez, la police a réussi à crever l’abcès sur une série d’actes incestueux que la petite fille de neuf ans a endurés.

Lors de son passage au parquet qui s’est tenu hier, le père de famille incriminé dans ces actes dépassant l’entendement a été interrogé pendant près de quarante huit heures. Son incarcération a diminué d’un cran la furie des personnes des environs qui estiment néanmoins que de lourdes peines devraient être appliquées au père incestueux qu’elles qualifient de monstre, lorsque le verdict sera rendu.