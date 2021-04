Nouvelle interpellation par la société civile

Un collectif d’Organisations de la société civile (OSC), a effectué une nouvelle interpellation, avant-hier, sur la gestion étatique de la lutte contre le coronavirus. Outre l’incontournable exigence de transparence dans les fonds anti-Covid, elles estiment urgent d’augmenter les tests de dépistage et la capacité d’accueil des hôpitaux, et d’installer des dispositifs efficaces de transport des patients. Depuis le début de la propagation de la Covid-19 à Madagascar, les OSC ne sont pas avares en interpellation, mais sont relativement discrètes dans la mobilisation citoyenne sur terrain pour le respect des gestes barrières et des dispositions sanitaires.