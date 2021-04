Football – Mondiale 2022 : Les Barea débutent par le Bénin

Le calendrier des éliminatoires africaines du Mondial 2022 est publié. Les Barea accueillent le Bénin pour le premier match.

Un bon programme. Après la déception de la CAN et le gâchis face au Niger, les Barea reprendront service au mois de juin avec les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

Les Barea joueront leur premier match du Groupe J contre le Bénin, probablement à Mahamasina entre le 5 et 8 juin. Une entrée en matière qui s’annonce difficile après ce match nul frustrant contre les Nigériens. Comme le Bénin est d’un cran au dessus du Niger, les Barea ont intérêt à s’en méfier.

Les seules confrontations entre les deux pays avaient eu lieu en 2007 dans le cadre de éliminatoires de la Can 2008. Les Barea l’avaient emporté 3 à 1 à Mahamasina mais s’étaient inclinés 0 à 3 à Cotonou, trois buts marqués sur penalty.

Les Barea enchaînent par la Tanzanie à Dar es Salam entre le 12 et 14 juin. Un adversaire bien connu des Malgaches et qui a disputé la Can 2019 en Égypte. Mais cela fait belle lurette que les deux pays ne se sont pas frottés. La dernière rencontre entre les Barea et les Taifa Stars doit remonter dans les années 80. C’est dire. En tout cas c’est un adversaire à la portée des Barea. Encore faut-il mettre tous les atouts de leur côté.

Pas de favori

Les éliminatoires feront une pause en juillet et août pour reprendre en septembre. Les Barea vont retrouver la RD Congo, qu’ils ont éliminé aux tirs au but en huitièmes de finale de la Can 2019.

Le match aller est prévu à Kinshasa entre le 1 et 4 septembre et le retour à Maha­masina du 5 au 7 septembre. Tout comme les Barea, la RD Congo a été également éliminée de la Can 2021 par la Gambie.

Puis les Barea se déplacent au Bénin entre le 6 et 9 octobre avant de terminer cette première partie par la Tanzanie à Mahamasina.

C’est un groupe très équilibré dans la mesure où les quatre équipes se valent sensiblement. Il n’y a pas de favori a priori sinon la RD Congo est la plus expérimentée mais comme les Barea, les Diables Rouges figurent parmi les grands absents de la Can 2021 au Cameroun.

Seul le premier de chaque groupe sera qualifié pour le second tour des éliminatoires. Ce qui donne dix pays qui disputeront la seconde phase à l’issue de laquelle les cinq représentants de l’Afrique au Mondial du Qatar. Autrement dit, cette fois comme l’avait dit le coach Nicolas Dupuis, la mission est plus compliquée sans être impossible.