Education nationale – Fermeture de l’école en cas de Covid-19

Après la prolongation des vacances de pâques, la reprise des cours sera conditionnée par un protocole sanitaire qui sera relatif au fonctionnement des écoles ou des établissements scolaires dans le contexte de la Covid-19. Dans ce protocole sanitaire, il a été souligné qu’en termes de riposte, si des cas sont détectés au niveau des écoles, les mesures seront prises pouvant aller à la fermeture de l’école durant un laps de temps.

« Si trois cas sont confirmés dans une classe, la classe sera fermée durant 14 jours. Si trois classes différentes présentent des cas confirmés, l’établissement sera fermé pendant 14 jours. Si un cas est confirmé dans une classe de préscolaire, la classe sera fermée pour 14 jours », a-t-on lu dans le document sur le protocole sanitaire Covid-19. Dans une classe, si un cas était détecté, les cas contacts à risque ne pourraient pas revenir en classe. Une attestation de négativité permettra ensuite à l’élève ou au personnel enseignant de reprendre les cours.

Le comité de vigilance sera renforcé par le directeur d’école, l’adjoint, les responsables au niveau des lycées et des collèges. Le protocole pédagogique exige le renforcement de la distanciation. Dans la première organisation pédagogique, l’éducation physique et sportive sera principalement théorique.

Protocole pédagogique

L’heure de la récréation pour les différentes classes ne sera pas la même. Dans le souci du respect de la distanciation sociale, les heures de cours pourront être divisées en groupe dans la matinée et dans l’après-midi. L’enseignement à distance sera priorisé pour ceux qui en ont les moyens.

Durant la période de vacances, les parents et les élèves sont appelés à effectuer des révisions surtout pour les classes d’examen. « Les élèves doivent continuer à étudier durant ce laps de temps. Les enseignants et les parents sont invités à suivre de près le cas des élèves », indique Razokiny Eric Ralainirina, Directeur des établissements scolaires (DGES).

Dans le protocole pédagogique, le malagasy, les mathématiques et le français seront enseignés aux classes intermédiaires du niveau primaire, les T1, T2, T3, T4. Pour le niveau collège les mêmes matières seront enseignées pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème. Pour la classe de seconde, neuf matières devront être dispensées par les enseignants, il s’agit par exemple de l’histoire, des mathématiques et du français.

Pour les classes d’examen, les matières sont incluses dans l’analyse des épreuves. Il s’agit du malagasy, du français ou encore de l’histoire et géographie pour la classe de 9ème et huit matières dont les mathématiques, l’éducation civique seront enseignées. Pour les enseignants, le renforcement des rappels sera privilégié dès la reprise des cours et notamment après les vacances de pâques.

« Pour ma part, je vais préparer la pédagogie active et ce sera accompagné de quelques rappels pour les lycéens dans ma classe. Le but est qu’après une période de pause, les élèves puissent se rappele les cours. Pour qu’ils puissent mieux assimiler les cours, des applications pratiques seront mises en place », indique un enseignant de classe de terminale scientifique dans un lycée de la capitale.