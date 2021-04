Basketball Africa League – Le GNBC jouera la prochaine étape en mai

Reprise après plus d’un an de report. La Fiba Afrique vient de dévoiler le nouveau calendrier de la phase finale de Basketball Afrique League (BAL).

La prochaine étape de cette nouvelle formule du championnat d’Afrique des clubs se tiendra du 16 au 30 mai à Kigali, la capitale rwandaise, sauf changement ou annulation de dernier moment vu la situation sanitaire actuelle. L’équipe de l’organisation de l’instance africaine présidée par Amadou Gallo a dû prendre en début mars 2020 la décision de reporter la compétition à cause de la pandémie du coronavirus.

Madagascar, représenté par le Gendarmerie nationale basketball club (GNBC), avait obtenu son premier passeport à l’issue de la première étape sur le sol malga­che à la fin 2019. Les gen­darmes avaient par la suite terminé deuxièmes derrière les Patriots rwandais à l’Élite 16 au mois de janvier 2020, synonyme de qualification en phase finale de la BAL.

Les douze clubs qualifiés à la phase finale devaient jouer initialement cette prochaine étape en deux conférences. Le GNBC avait été tiré dans la conférence de Sahara à Dakar Sénégal et devait jouer du 13 au 15 mars 2020 dans le groupe du Salé du Maroc et l’AS Police de Mali, mais en vain.

Modification

L’organisation vient de faire une petite modification car les douze équipes en lice seront réparties en trois poules de quatre au lieu de deux groupes de six. Le Gendar­merie nationale basketball club évoluera cette fois avec les Rivers Hoopers du Nigéria, l’US Monastir de Tunisie et les Patriots de Rwanda. «Nous reprendrons la préparation après les fêtes de Pâques… Nous sommes en ce moment en train de chercher et négocier le site d’entraînement », confie Lova Rahari­dera, entraîneur principal de la Gendarmerie nationale basketball club.

Les dernières rencon­tres officielles du GNBC datent de fin janvier lors du cham­pionnat national N1A à l’issue duquel il terminait à la deuxième place. Et quelques uns de ses éléments avaient formé la sélection nationale lors la troisième fenêtre qualificative à l’Afrobasket en Tunisie à la fin février.