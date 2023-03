VOLLEYBALL – ZONE 7 – Les trois clubs malgaches jouent les quarts

Place au Final 8. Les huit équipes qualifiées aux quarts de finales, les deux mieux classées de chaque groupe chez les hommes comme chez les dames sont connues à l’issue de la cinquième et dernière journée d’hier au gymnase Pandit Sahadeo de Vacoas à Maurice. La 27e édition de la coupe des clubs de la zone 7 procédera aux quarts de finale ce jour. Les trois clubs porte-fanions de la Grande Ile ont tous validé leur ticket pour la phase finale.

Le club champion de la zone 7 en titre, le Gendarmerie nationale volleyball termine en tête du groupe C après un parcours sans faute. Les protégés du coach Jean Honoré Razafinjatovo dit Noré kely ont arraché hier leur deuxième victoire en quatre manches de 3 sets à 1 face au club hôte du Quatre-Bornes VBC. La Bande à Andry Rakoto dit Andry be a encore cédé le premier set 19/25 avant de rafler les trois suivants 25/15 25/18 25/23.

«Quatre-BornesVBC a assuré ses services dès l’entame du match, tandis que les Gendarmes ont encore enregistré des failles en contres… Nous avons eu du mal à repérer le terrain car Quatre-Bornes VBC a aligné des nouveaux joueurs que nous ne connaissons pas assez» reconnait le coach Noré kely. «Nous avons accéléré notre jeu en contre-attaque au fil du match et ça a marché. Nous avons aussi rectifié la réception et cela a abouti à la victoire» poursuit-il. Les Gendarmes ont défait en premier match le Volleyball club de Saint Denis 3 à 0.

Étape décisive

Le GNVB, premier du groupe C affrontera ce jeudi en quarts le Tampon Gecko Volleyball club de la Réunion, dauphin du groupe B. Du côté des dames, Stef’Auto finit à la seconde place du groupe C. Les Tamaviennes ont enregistré deux victoires et ont encaissé une défaite. Elles se sont imposées 3 à 1 contre les Réunionnaises de Tampon Gecko volleyball club de la Réunion lors de son troisième et dernier match ce mardi.

Et comme remake de la finale de la précédente édition en 2020 sur le sol malgache, Stef’Auto jouera contre le club champion en titre, le Quatre-Bornes VBC en quarts de finale ce jour. La deuxième équipe féminine de la Grande Ile, GNVB s’est hissée, pour sa part, à la deuxième marche de la poule D, derrière le Saint Denis Olympique volleyball club de la Réunion après une victoire d’entrée, suivie d’une défaite en deuxième match. L’équipe vice-championne nationale sera opposée au Moineau Volley Pei de la Réunion, leader du groupe A. Les carrés finaux seront donc connus ce soir.