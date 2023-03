SANTÉ DE PROXIMITÉ – La gratuité des consultations soulage les malades

La troisième journée de la caravane médicale a réuni de nombreuses personnes à Itaosy. Des personnes malades sont venues de partout pour recevoir les soins nécessaires.

Razafindraza, une femme âgée de 86 ans est venu pour se faire consulter au niveau de la caravane médicale “ SAROBIDY NY AIKO “ sur le terrain de Bemasoandro Itaosy. Ayant subi un accident il y a quelques années, elle n’a pas pu suivre des traitements, faute de moyens. Hier elle est venue avec sa petite fille pour profiter de la clinique mobile sur la radiographie de la caravane médicale “ SAROBIDY NY AIKO “, pour voir l’état de son pied gauche qui est maintenant incapable de marcher. “ Je suis venue parce que j’ai entendu les offres de soins nécessaires à mon pied. Je dois faire une radiographie et une échographie aussi, selon les médecins”, indique-t-elle. Comme Razafindraza, de nombreuses personnes sont accourues pour recevoir les soins et un dépistage gratuits.

C’est le cas de Razaiarisoa, une mère de famille de 76 ans, qui a un problème oculaire et auditif depuis quelques années. Avant hier, elle n’a pas pu recevoir les soins nécessaires pour ces deux problèmes de santé, faute de moyens. “ Je ne vois pas correctement et je n’arrive pas à bien entendre avec mon oreille gauche. J’ai peur de perdre la vue et l’ouïe si je ne consulte pas un médecin. Un tel événement est salutaire pour les malades dépourvus de moyens financiers”, souligne-t-elle.

Cancer du col

Hier, une grosse affluence a été observée sur tous les stands et cliniques mobiles de la caravane. Des longues files d’attente ont été remarquées sur la dentisterie ou encore l’obstétrique. Par ailleurs, le stand du dépistage du cancer du col de l’utérus a été pris d’assaut. “ On répertorie plus de femmes dépistées à Itaosy par rapport au premier jour. Nous avons enregistré près de trente personnes en une matinée consulter à propos du cancer du col, qui fait partie des cancers gynécologiques qui atteignent plus les femmes et sont particulièrement détectables avec le dépistage précoce. La plupart des femmes qui viennent veulent connaître leur état de santé et ce sont pour la plupart des femmes sexuellement actives” évoque Sahondra Lucienne, sage femme à la fondation Akbaraly. Après Avaradrano et Atsimondrano, la caravane médicale va se poursuivre dans les six arron­­dissements de la capitale. Dix- sept participants seront présents lors de cet événement. La caravane médicale “SAROBIDY NY AIKO “ est organisée en marge de la célébration de la journée internationale de la femme.