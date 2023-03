Romy Andrianarisoa : nouveau directeur de cabinet à la présidence de la République

Une des décisions actée en conseil des ministres hier, est la nomination d’un nouveau directeur de cabinet civil à la présidence de la République. Il s’agit de Romy Andrianarisoa. Elle remplace ainsi Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ancienne ministre de l’Environnement et du développement durable. Elle est la quatrième personne à occuper ce poste depuis le début du quinquennat de Andry Rajoelina, président de la République. Ses trois prédécesseurs sont toutes des femmes également. Romy Andrianarisoa a la pleine confiance du Chef de l’Etat assure les sources. En termes de compétence, son Curriculum vitae (CV), parle pour elle également. Après avoir fait ses armes académiques en France, puis au Canada et au Royaume Uni, elle jouit d’un solide parcours professionnel de plus de vingt ans, et a plusieurs engagements associatifs également.