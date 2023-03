PRIX DU CARBURANT – Prise de contact entre les pétroliers et le ministre Andriamanampisoa

C’est l’un des dossiers chauds que le nouveau ministre de l’Energie et des hydrocarbures Solo Andria­manampisoa hérite. Il s’agit du prix du carburant à la pompe. Logique donc que, quelques jours à peine après sa nomination, les patrons des compagnies pétrolières sont parmi les premiers avec qui il a eu une réunion de travail hier. Selon nos informations, les questions cruciales sur la révision des prix à la pompe n’ont pas encore été abordées.lors de cette rencontre. «Nous avons surtout fait un tour d’horizon de la situation avant et aujourd’hui. Il n’y avait pas eu de discussion particulière sur le prix du carburant à la pompe», révèle Olivier Jean Baptiste, directeur général de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH), qui avait également assisté à la réunion. « Une réunion avec le ministre de l’Economie et des finances devra encore être organisée », poursuit-il. C’était donc visiblement une simple prise de contact entre les deux parties. Ce qui signifie qu’aucune retouche des prix à la pompe n’est attendue dans les jours, voire les semaines à venir. Néanmoins, selon toujours les explications, les opérateurs ont profité de l’occasion pour exposer au nouveau ministre la teneur des accords entre l’État et les compagnies de distribution pétrolière.